Siemens Mobility modernizará tres líneas de la red de transporte de São Paulo

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

Siemens Mobility España y Siemens Mobility Brasil han obtenido un contrato de la empresa Trivia Trens para el diseño, suministro e implementación de un sistema completo de señalización digital con operación automática de trenes en las líneas de cercanías 11-Coral, 12-Zafiro y 13-Jade de São Paulo, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, el proyecto abarca 140 kilómetros de vía y 46 estaciones, por lo que la modernización de las tres líneas de la red de transporte de la ciudad brasileña se convierte en la mayor implementación de esta avanzada tecnología de señalización ferroviaria en América Latina.

El contrato incluye la instalación de equipos embarcados Trainguard ETCS (Sistema Europeo de Control de Trenes) en 107 trenes, seis locomotoras de MRS, tres locomotoras de Trivia y 17 vehículos auxiliares.

En el plano tecnológico, la solución abarca componentes clave como un Sistema Avanzado de Gestión del Tráfico (ATS), enclavamientos modernos, un Centro de Bloqueo por Radio (RBC) y todo el equipamiento de vía, respaldado por un período de garantía de dos años y provisión de repuestos.

Mediante la automatización del transporte ferroviario urbano en la región, Siemens Mobility incrementará en hasta un 30% más de capacidad en la red y ahorrará un 30% en energía por establecer patrones precisos de aceleración y frenado.

"Junto a Trivia, estamos impulsando la innovación y la sostenibilidad en el transporte público, contribuyendo al desarrollo de una ciudad más conectada, eficiente y preparada para el futuro", afirmó el consejero delegado de Siemens Mobility España y región Suroeste de Europa, Ricardo Ramos.