Siemens presentará plan para reducir participación por US$41.000 millones en Healthineers

Por John Revill

ZÚRICH, 10 nov (Reuters) - El grupo alemán de ingeniería Siemens explicaría el jueves cómo reducirá su participación de 35.000 millones de euros (US$41.000 millones) en Siemens Healthineers.

Una enajenación considerable, que eclipsaría recientes desinversiones como la de SoftBank vendiendo parte de T-Mobile por US$4.800 millones, daría al CEO de Siemens, Roland Busch, potencia financiera para perseguir fusiones y adquisiciones.

El director financiero, Ralf Thomas, dijo el año pasado que Siemens presentaría su decisión sobre Healthineers en su jornada de mercados de capitales, que se celebra esta semana.

Siemens sacó a bolsa al fabricante de equipos de diagnóstico e imagen médica en 2018, pero mantuvo una participación inicial del 85%. Desde entonces, ha reducido gradualmente su participación, vendiendo un 2% por unos 1.450 millones de euros en febrero.

Deka Investment, uno de los 15 principales accionistas de Siemens, quiere que reduzca la participación de poco menos del 70% actual al 51%, antes de posiblemente reducir aún más la participación de Healthineers.

Ingo Speich, responsable de sostenibilidad y gobierno corporativo de Deka, dijo que era la oportunidad para Busch, de 60 años, de centrar más a Siemens en la inteligencia artificial y el software industrial.

Busch, cuyo contrato se extiende hasta 2030, ha dirigido Siemens desde 2021 y los movimientos decisivos podrían dar forma a su legado, dijo Speich.

"Este es probablemente el último mandato de Busch. Ha obtenido unos beneficios decentes, pero realmente no ha dejado una huella importante en la que haya dado forma a Siemens para la próxima década", dijo a Reuters.

Otro gran inversor de Siemens, que pidió no ser citado, también quiere que Siemens reduzca su participación en Healthineers por debajo del 50% en los próximos años, con una venta gradual. "La decisión más importante del jueves será lo que ocurra con Healthineers", dijo el inversor.

Siemens se negó a comentar sus planes o un informe de Bloomberg según el cual reduciría su participación por debajo del 40% dando a sus accionistas papeles de Healthineers.

Aunque Healthineers se considera un negocio de buena calidad, su salida permitiría a Siemens centrarse en áreas como el software industrial y la automatización. También le daría más margen para buscar adquisiciones que profundicen en capacidades que complementen su gama de hardware, que incluye controladores y sensores de fábrica.

"Es lógico que el dinero obtenido de Healthineers se utilice de otra forma, ya sea dándolo a los accionistas o como moneda de adquisición", dijo Speich, de Deka. "Busch quiere una Siemens fuerte para evitar rumores de adquisición y es importante tener una Siemens grande con poder financiero para grandes adquisiciones", dijo.

Los analistas afirman que la salida será compleja y podría llevar años. Según Vlad Sergievskii, de Barclays, lo más probable es que Siemens opte por una de estas tres opciones.

Podría dar acciones de Healthineers a sus inversores como dividendo en especie, transferirlas a un holding separado y venderlo a los accionistas o vender gradualmente la participación, dijo.