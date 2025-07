Siemens se incorpora a Forética para acelerar la transición verde y reducir un 90% sus emisiones en 2030

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - Siemens España y Siemens Mobility España se han incorporado como socios a Forética, la organización referente en sostenibilidad en España y Latinoamérica, con el objetivo de reforzar su compromiso con la transición verde y acelerar la consecución de sus objetivos globales de sostenibilidad, entre ellos la reducción del 90% de sus emisiones de Alcance 1 y 2 para 2030. Fernando Silva, presidente y CEO de Siemens España, ha subrayado: "La adhesión confirma nuestra decidida apuesta por impulsar la sostenibilidad en todo lo que hacemos, no solo porque es la única manera de proteger el planeta, sino porque aporta beneficios sociales y económicos para una sociedad más justa y próspera". Ricardo Ramos, CEO de Siemens Mobility España, ha añadido: "La incorporación a Forética nos permitirá acelerar la transformación hacia un modelo de transporte más eficiente, digital y respetuoso con el entorno". Siemens actualizó recientemente sus objetivos de sostenibilidad con la meta de alcanzar la neutralidad en carbono en 2050 y ayudar a sus clientes a reducir más de 1000 Mt de emisiones acumuladas. Además, reforzará su política de integridad con la formación de 50.000 personas y el lanzamiento de 30 iniciativas de acción colectiva contra la corrupción. Forética, compuesta por 200 socios y representante en España del World Business Council for Sustainable Development (Wbcsd), lidera el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, que reúne a presidentes y CEO de grandes compañías. Su director general, Germán Granda, ha destacado: "La adhesión de Siemens supone un paso relevante para avanzar hacia una economía verde, digital e inclusiva que no deje a nadie atrás".