"Siempre ocurren cosas milagrosas", dice Kovac sobre una remontada ante el Barça

Pese a la derrota 4-0 en la ida de los cuartos de final de la Champions la semana pasada en Barcelona, el técnico del Borussia Dortmund, Niko Kovac, se aferró a los milagros para pensar en la posibilidad de remontar la eliminatoria contra el equipo azulgrana.

"Somos conscientes de la situación. Queremos mostrar mañana (martes) una cara completamente distinta a la del partido de ida y ganar el partido. Siempre ocurren cosas milagrosas", afirmó Kovac este lunes en la rueda de prensa previa.

"Pero también sabemos que el Barcelona no ha perdido ningún partido de competición este año", agregó el preparador croata.

Y detalló cómo piensa reaccionar: "Tenemos que estar ahí desde el primer minuto y conseguir que los aficionados nos apoyen. Sólo obtendremos de ellos el impulso que necesitamos a través de la voluntad de correr, el rendimiento y la pasión".

Kovac también señaló que su equipo puede inspirarse en la remontada del Liverpool en la temporada 2018-2019 contra el conjunto catalán, cuando los Reds anotaron cuatro goles en la vuelta en Anfield para llegar a la final de la Liga de Campeones, después de perder por 3-0 en Barcelona.

"Podemos recordar el partido (del Liverpool), pero eso fue entonces y ahora estamos en 2024-2025. Conocemos la situación, no jugamos bien en el partido de ida", admitió Kovac.

El centrocampista del Dortmund, Felix Nmecha, aseguró por su parte que los jugadores creen en la remontada: "Con nuestros aficionados apoyándonos, todo es posible. Tenemos que creer en ello".

El capitán del BVB, Emre Can, no se entrenó este lunes debido a unos problemas musculares. "No sabemos si será capaz de jugar, es muy posible que no lo haga", reveló Kovac.

rsc/mcd