"Siempre pensé en grande", dice Filipe Luís tras título del Flamengo en la Libertadores

El entrenador del Flamengo, Filipe Luís, aplaudió este sábado los "esfuerzos individuales y colectivos" de su plantel para conquistar la Copa Libertadores 2025 con una victoria 1-0 sobre el Palmeiras en la final en Lima.

"Conseguimos nuestro gran objetivo", celebró el técnico de 40 años, que como jugador había ganado la Libertadores con el cuadro rubro-negro en 2019 y 2022.

Su equipo, además, puede completar un doblete con el título de la liga brasileña, con cinco puntos de ventaja sobre el propio Palmeiras con dos encuentros por jugar.

"Siempre pensé en grande y hoy Flamengo proporciona para mí y para los jugadores esa posibilidad. Estoy muy agradecido", comentó Filipe Luís en rueda de prensa en el Estadio Monumental.

"Es un momento muy especial para mí. Significa mucho porque son muchas horas de trabajo, muchas, muchas, muchas horas, y a final de cuentas a un entrenador se le juzga por los resultados. Como ganamos, soy un fenómeno y Abel (Ferreira) no sirva para nada", manifestó.

Filipe Luís, en ese sentido, tuvo palabras de reconocimiento para el trabajo de su par del Palmeiras.

Ambos finalistas, resaltó, son "fuertes y sólidos".

Por un momento la conferencia fue interrumpida por los jugadores del Flamengo, que le lanzaron el frío contenido de una cava a su DT mientras celebraban y gritaban "¡Filipe Luís! ¡Filipe Luís!".

El entrenador, que asumió la dirección el año pasado en lugar del exseleccionador brasileño Tite, felicitó al autor del gol del conjunto carioca, el central Danilo, aunque resaltó el colectivo.

Danilo fue titular pese a los esfuerzos del lesionado Léo Ortiz de recuperarse con vistas a la final.

"La gente sabe el esfuerzo gigante que él hizo para estar presente en esta final. Hoy en la mañana conversé con él (...) y me dijo que quería jugar, pero que lo que más quería era ganar, porque la única cosa que quería era ser campeón", relató.

"Me dijo que prefería que escogiese a Danilo", agregó el DT.

Hizo énfasis en la experiencia de jugadores consagrados, como el zaguero, quien, gracias a su destacada actuación en el Flamengo, ha entrado en la órbita del italiano Carlo Ancelotti para la selección de Brasil.

"Danilo, un jugador multicampeón por donde pasó, Alex Sandro, Jorginho (...) son jugadores que cuando entran al campo, aunque estén jugando una final, pareciera que estuviesen jugando un partido normal, tranquilos, serenos, dominando", repasó.

Considera que su decisión de volver de Europa a su país, aún como jugador, fue acertada.

"Estamos dejando un club mucho mejor del que encontramos. Estoy orgulloso", lanzó a manera de balance.

Filipe Luís dedicó el título a una decena de chicos de las canteras que murieron en un incendio en 2019 en las instalaciones de las categorías base del club y a sus familiares.

