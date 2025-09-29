'Siempre será un blue': Mourinho regresa a Chelsea con su nuevo club Benfica

José Mourinho miró a su derecha, luego a su izquierda, y sonrió al ver las fotos de su yo más joven levantando tres trofeos de la Liga Premier como entrenador del Chelsea.

El hombre que una vez se refirió a sí mismo como “El Especial” regresó a Stamford Bridge el lunes en su nueva posición como técnico de Benfica y se encontró con imágenes del pasado, cuando era considerado el mejor entrenador del mundo.

“Por supuesto, siempre seré un Blue”, dijo Mourinho con una sonrisa mientras hablaba en una conferencia de prensa el día antes de que Benfica se enfrente a Chelsea en su primer partido de la Liga de Campeones en cinco años.

“Soy parte de su historia y ellos son parte de mi historia. Les ayudé a convertirse en un Chelsea más grande y ellos me ayudaron a convertirme en un José más grande”, agregó.

Mourinho tuvo dos etapas con el Chelsea, primero de 2004 a 2007 cuando irrumpió en el fútbol inglés, lo encantó por completo y fue un soplo de aire fresco. Su segunda etapa de 2013 a 2015 no fue tan exitosa, pero incluyó un tercer título de la Premier.

No es de extrañar que todavía sea venerado por los hinchas en esta parte del suroeste de Londres, y honrado con fotos repartidas por la suite donde hablaba dentro de Stamford Bridge con los periodistas.

Mourinho, una ‘leyenda’

Horas antes, Enzo Maresca, el actual entrenador de Chelsea, describió a Mourinho como una leyenda y dijo que sería un “privilegio” darle la bienvenida de nuevo al club el martes.

"Para mí personalmente, él es una leyenda para este club", dijo el italiano. "Y desde Italia, también es una leyenda para el Inter (de Milán) donde ganó la Liga de Campeones, así que es una leyenda para diferentes clubes en el mundo.

“Eso muestra lo bueno que es, lo bueno que ha sido”, agregó.

Chelsea ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, dos en la Premier y uno en la Liga de Campeones. Esto ha generado algo de presión a un entrenador que llevó al equipo a los títulos de la Conference League y el Mundial de Clubes al final de la temporada pasada.

Recordatorio

Maresca sintió necesario recordar esos logros en su primer año a cargo y también señalar que de las cinco derrotas de Chelsea en los últimos seis meses, cuatro han ocurrido cuando su equipo ha sufrido una expulsión.

Al preguntarle qué más necesitaba hacer para ganar una popularidad similar a la de Mourinho, Maresca dijo: "Probablemente continuar ganando trofeos.

"Recuerdo un momento la temporada pasada cuando los aficionados empezaron a cantar 'tenemos de vuelta a nuestro Chelsea'. Me gustaría (ser popular entre los aficionados) algún día, seguro, pero no es mi objetivo.

Ya estoy feliz si pueden cantar 'tenemos de vuelta a nuestro Chelsea'."

Maresca dijo que tenía preocupaciones por lesiones de los centrocampistas Moises Caicedo y Andrey Santos y del delantero Joao Pedro debido a "pequeños problemas".

