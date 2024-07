Siete bancos comparten datos con las autoridades británicas en una campaña contra el "dinero negro"

Por Kirstin Ridley y Sinead Cruise

LONDRES, 26 jul (Reuters) - Barclays, NatWest y Lloyds se encuentran entre los siete bancos que compartirán datos de sus clientes con la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) en el mayor proyecto de este tipo en todo el mundo para hacer frente a las bandas criminales, el blanqueo de capitales y el "dinero sucio" que circula por el país. Reuters reveló hace un año que más de seis bancos, entre ellos NatWest y Lloyds, participaban en ensayos con las fuerzas del orden y agencias gubernamentales que consistían en compartir información de inteligencia sobre cuentas de clientes que suscitaban preocupación sobre delitos económicos que suponían una amenaza para Reino Unido.

La NCA, uno de los principales organismos de investigación, afirma que el proyecto se puso en marcha en mayo, incluía acuerdos voluntarios de intercambio de datos con Santander , TSB, Metro Bank y Starling Bank, y ya había identificado ocho nuevas redes delictivas que podrían estar explotando el sistema financiero.

Reino Unido ha redoblado sus esfuerzos para hacer frente a la delincuencia económica, que según miembros del parlamento cuesta a la economía unos 350.000 millones de libras (452.000 millones de dólares) al año, después de que la invasión de Ucrania por Rusia en 2022 pusiera de manifiesto cómo cleptócratas y delincuentes utilizaban el país como refugio para blanquear, ocultar y gastar "dinero negro".

Adrian Searle, director del Centro Nacional contra la Delincuencia Económica de la NCA, declaró a Reuters que tres redes delictivas habían sido transferidas a la división de inteligencia de la NCA para su investigación. El proyecto también ha descubierto nuevos datos relacionados con 10 de las mayores investigaciones de la agencia. No dio más detalles.

"El propósito fundamental es aunar los esfuerzos colectivos de las fuerzas del orden, el Gobierno, los reguladores y el sector privado para combatir la delincuencia económica", declaró Searle.

Singapur puso en marcha en abril una plataforma digital de intercambio de datos de clientes conocida como COSMIC (Collaborative Sharing of Money Laundering/Terrorist Financing Information and Cases) con seis bancos. Pero esto no incluye a las fuerzas del orden, dijo Searle.

Protección de datos

En el marco de este programa, que se prolongará hasta octubre, se enviará personal bancario en comisión de servicios a la NCA para formar un equipo de entre 15 y 20 agentes de inteligencia, científicos de datos y analistas que investigarán los movimientos de dinero sospechosos de comportamiento delictivo y se asegurarán de que se deja en paz a los clientes legítimos.

Los bancos llevan tiempo mostrándose reacios a compartir los datos de sus clientes por temor a incumplir la legislación europea sobre protección de datos y privacidad, lo que podría desencadenar litigios por parte de los clientes cuyas cuentas hayan sido bloqueadas a la espera de investigaciones.

Pero la NCA y los bancos insisten en que sólo comparten datos de cuentas con "múltiples indicadores claros de delitos económicos" sobre clientes, personas o empresas que cumplen una serie de marcadores sobre posibles conductas delictivas. Los abogados de los bancos también se han asegurado de que todo intercambio de datos cumple un riesgo aceptable.

"Somos muy conscientes de los problemas que plantea la privacidad de los datos", declaró un alto ejecutivo bancario que participó en el proceso.

"También está claro que nuestros términos y condiciones como bancos nos permiten compartir la información sin notificárselo al cliente porque, en última instancia, todo esto tiene que ver con el cumplimiento de nuestras obligaciones legales para ayudar a detectar delitos y prevenir daños financieros", añadió.

El regulador Financial Conduct Authority (FCA) está observando el proyecto. De no ser así, habría habido menos interés en el proyecto piloto, dijo el banquero.

La iniciativa se basa en un primer proyecto piloto entre la NCA, NatWest y Lloyds entre octubre de 2021 y febrero de 2022. En él se puso a prueba la viabilidad y las ventajas de fusionar datos bancarios y de delincuencia para identificar y desarticular mejor los delitos económicos, y dio lugar a una detención e imputación.

El volumen de cuentas identificadas, sin embargo, representa una "fracción muy pequeña" del total británico, afirma la NCA.

El objetivo final es que estos ensayos allanen el camino para el uso de los datos con el fin de obtener información en tiempo real para prevenir la delincuencia.

"Pero queda mucho camino por recorrer antes de llegar a ese punto", afirma Searle.

(1 $ = 0,7752 libras) (Reporte de Kirstin Ridley y Sinead Cruise; edición de Paul Simao; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

