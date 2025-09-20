Siete civiles muertos en el norte de Siria en un bombardeo del ejército, según ONG

Siete civiles murieron el sábado en un bombardeo de las fuerzas gubernamentales en el norte de Siria, en una zona donde se produjeron enfrentamientos con las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos, según la oenegé Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

Una administración kurda semiautónoma controla amplias zonas del norte y noreste de Siria, incluidos yacimientos de petróleo y gas, con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) como su ejército de facto.

Cinco mujeres y dos niños murieron en la aldea de Umm Tina, cerca de Deir Hafer, en la provincia de Alepo, debido a un bombardeo llevado a cabo "por miembros del ejército sirio", afirmó el OSDH.

Después de que una coalición de islamistas derrocara al dirigente sirio Bashar al Asad a finales del año pasado, las nuevas autoridades y las FDS acordaron en marzo un pacto para integrar las instituciones civiles y militares de la administración kurda en el gobierno central.

Sin embargo, las diferencias entre ambas partes han retrasado su aplicación, y los kurdos reclamaron una descentralización que Damasco rechazó.

La zona de Deir Hafer se encuentra en la línea del frente entre el ejército sirio y las FDS, y en ella se producen enfrentamientos periódicos, indicó a AFP el director del OSDH, Rami Abdel Rahman.

El responsable de la oenegé, que el sábado informó de "enfrentamientos armados con drones y armas pesadas" en la zona, afirmó que se trata del peor balance de víctimas mortales en los últimos meses en el norte de Siria.

Las FDS, respaldadas por Estados Unidos, afirmaron en un comunicado que "facciones proturcas afiliadas al gobierno de Damasco" llevaron a cabo ataques "dirigidos deliberadamente contra viviendas civiles".

También informaron de la muerte de siete civiles, entre ellos dos menores.

