Siete de 23 trabajadores fueron rescatados de mina de oro colapsada en Colombia

Siete de los 23 mineros atrapados en un yacimiento de oro en el noroeste de Colombia desde la noche del lunes fueron rescatados, informaron el miércoles las autoridades.

Con uniformes embarrados y en medio de aplausos, los trabajadores fueron saliendo uno a uno del pozo a 80 metros de profundidad donde se encontraban, según videos publicados por la agencia minera de Colombia.

"¡Vamos, vamos, tú puedes!", se escucha decirles a los trabajadores mientras emergen del socavón agarrados de una cuerda, visiblemente felices.

Durante el tiempo que estuvieron bajo tierra, los mineros recibieron alimentos, agua y oxígeno y pudieron comunicarse con sus familias y rescatistas mediante un teléfono fijo al interior de la mina.

Operativo de rescate continúa

"El operativo de rescate continúa", dijo la Agencia Nacional de Minería (ANM) en X junto a una foto de los rescatados, algunos aún con el casco de protección.

El organismo aseguró a la AFP que esperan sacar a todos los mineros en las próximas horas.

La mina La Reliquia está en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia, a unas cuatro horas de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia. Es operada por una empresa local en nombre de la multinacional canadiense Aris Mining Corporation, que tiene el título de explotación.

El lunes por la noche sufrió un derrumbe a aproximadamente 15 metros del socavón, en el que quedaron atrapados los 23 trabajadores.

Amigos y familiares de los mineros expresaron su "angustia" a la AFP y algunos pasaron toda la noche en espera del avance de las labores de rescate.

A pesar de que todos están sanos y salvos, las autoridades locales acusaron "desespero" por parte de los trabajadores enterrados.

Accidentes recurrentes

Los accidentes en minas son recurrentes y con frecuencia mortíferos en Colombia, especialmente en canteras de carbón y en minas ilegales o artesanales.

Hace apenas dos meses 18 mineros quedaron atrapados de un yacimiento de oro del municipio de Remedios, también en el departamento de Antioquia. Tras 24 horas, lograron rescatarlos.

El domingo, siete mineros fueron hallados muertos en una mina de oro ilegal en el suroeste de Colombia tras un accidente ocurrido en una zona donde grupos guerrilleros se dedican a la extracción de oro y al tráfico de cocaína.

En concesiones operadas por multinacionales, los accidentes son menos frecuentes.

El año pasado, 124 personas fallecieron en este tipo de accidentes, mientras que desde enero hasta julio de 2025, han muerto 60, según la ANM.

