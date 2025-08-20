Siete de cada diez consumidores valora los descuentos en productos a punto de caducar como una buena medida

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

La gran distribución española ha reducido el desperdicio alimentario del 1,78% en 2014 al 0,47% en 2024 sobre el total comercializado, lo que supone que el 98,91% de los alimentos puestos a la venta se comercializaron el pasado año, según datos de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc). La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aecoc, Nuria de Pedraza, ha destacado que gracias al esfuerzo sostenido durante estos años, las compañías de la gran distribución participantes han logrado reducir su tasa de desperdicio desde un 1,78% hasta un 0,47% sobre el total comercializado.

El 'Barómetro del Desperdicio Alimentario', elaborado por Aecoc y Phenix, refleja además que siete de cada diez consumidores apoyan los descuentos en productos próximos a caducar, mientras que un 59% valora el envasado al vacío de productos al corte y un 48%, la organización de estanterías según el tamaño de las familias.

Asimismo, en la hostelería, el 67% de los encuestados aprecia poder llevarse la comida sobrante, un 61% respalda los menús de última hora a precios reducidos y un 44% valora la opción de elegir menús adaptados a la cantidad deseada.