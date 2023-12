Siete de cada 10 salvadoreños están "de acuerdo" con que el presidente Nayib Bukele sea candidato a la reelección, en tanto su partido encabeza con 61,7% y amplia ventaja la intención de voto para los comicios de febrero próximo, según una encuesta divulgada este miércoles.

El 69,9% de los consultados está "de acuerdo" con la candidatura de Bukele, que es calificada como "inconstitucional" por la oposición, según el sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

Otro 24,3% está "en desacuerdo", mientras 5,8% "no sabe o no responde" a la consulta.

Bukele recibió la semana pasada una licencia del Congreso por seis meses para lanzarse a la campaña de reelección en los comicios del 4 de febrero. Es sustituido por Claudia Juana Rodríguez de Guevara, una colaboradora suya desconocida para los salvadoreños.

El apoyo popular masivo a Bukele se debe a que su "guerra" contra las pandillas criminales llevó tranquilidad a la población, pero a costa de derechos civiles limitados por un régimen de excepción que rige desde marzo de 2022, según grupos de derechos humanos.

Un polémico fallo de la corte constitucional facultó a Bukele para postular a un segundo mandato consecutivo, aunque la carta magna salvadoreña no permitía la reelección.

En los comicios de febrero será renovado también el Congreso, que tendrá 60 diputados en vez de los actuales 84, por una reforma también impulsada por Bukele.

El partido de Bukele, Nuevas Ideas, encabeza la intención de voto, con 61,7%, mientras que el izquierdista Frente Farabundo Martí (FMLN) está en un lejano segundo puesto con 2,6%, y la derechista ARENA tercero con 1,5%, según la encuesta.

El FMLN y ARENA dominaron la política salvadoreña tras la guerra civil salvadoreña (1980-1992), hasta que Bukele les quitó seguidores en los comicios de 2019.

Otros seis partidos en conjunto suman 2,3% de intención de voto, mientras un 14% dijo que "no sabe" a quién votar, otro 8,5% no expresó su preferencia, un 8% "no irá a votar" o votará en blanco y un 1,4% "anulará" el sufragio.

La encuesta fue levantada entre el 11 y 29 de noviembre con una muestra de 1.512 personas en todo el país y tiene un margen de error de 2,53%.

