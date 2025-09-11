Siete detenidos con más de 10 millones de euros de tabaco ilegal y dos armas de fuego en La Rinconada

SEVILLA, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Carpados', ha desarticulado una organización criminal dedicada a la instalación de fábricas ilegales de tabaco y se ha incautado más de 10 millones de euros en mercancía. Durante la operación, se ha detenido a siete personas acusadas de delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas. En este sentido, uno de los arrestados se encontraba en búsqueda activa por la Interpol, según señala la Guardia Civil en un comunicado. Se estima que la fabricación y posterior distribución de cigarrillos ha supuesto un fraude a la Hacienda Pública de cerca de medio millón de euros diarios durante los tres meses que se mantuvo la actividad ilícita.

La investigación se inició tras detectar una fábrica clandestina ubicada en una nave industrial de La Rinconada (Sevilla), con una capacidad de producción de 1200 cigarrillos por minuto, equivalentes a 1.728.000 cigarrillos diarios. De modo simultáneo, fue registrada una vivienda de Sevilla capital, residencia de los responsables de la red, así como una segunda nave ubicada en el municipio sevillano de El Coronil, que era utilizada como almacén y donde se encontró la mercancía.

Durante los registros, los agentes se incautaron de dos armas de fuego --un revólver modificado y una pistola--. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.