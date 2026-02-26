Siete detenidos en operación contra red internacional de cocaína vinculada a la mafia italiana

Una operación policial realizada simultáneamente en Francia, Italia y Suiza contra una red internacional de tráfico de cocaína y blanqueo de dinero en beneficio de la mafia italiana permitió la detención de siete personas, anunció el jueves la fiscalía de Marsella.

La investigación comenzó en enero de 2023 tras una información de las autoridades suizas sobre un ciudadano italiano sospechoso de lavar fondos a gran escala "en beneficio de organizaciones mafiosas italianas, como la Camorra y la 'Ndrangheta", indicó en un comunicado el fiscal de la segunda ciudad de Francia, Nicolas Bessone.

Al término de dos años de investigación, las distintas autoridades judiciales y los servicios investigadores sacaron a la luz un sofisticado sistema para transportar cocaína.

Estuvieron involucrados la Jurisdicción Interregional Especializada de Marsella, la fiscalía antimafia de Nápoles y el Ministerio Público de la Confederación Suiza, así como la Sección de Investigaciones marsellesa, los carabineros italianos y las policías federales suiza y belga.

La droga estaba oculta "en vehículos de lujo especialmente acondicionados, mediante compartimentos secretos", de acuerdo con la fiscalía.

Paralelamente, las investigaciones llevadas a cabo por la Jurisdicción Interregional Especializada y la Sección de Investigaciones de Marsella revelaron "la existencia de bienes inmuebles en los Alpes Marítimos (departamento situado en el sur de Francia) pertenecientes al principal sospechoso y a su pareja, de origen montenegrino".

También encontraron "varias sociedades francesas y extranjeras con vínculos financieros sospechosos con empresas italianas".

En noviembre la aduana belga incautó en el puerto de Amberes un cargamento de cocaína procedente de América Latina, estableciendo vínculos entre "diversos sospechosos italianos y montenegrinos y varias empresas y sociedades pantalla destinadas al blanqueo de dinero, especialmente mediante facturas falsas e inversiones inmobiliarias".

El lunes, una operación simultánea en Francia, Italia y Suiza permitió la detención de cuatro personas en territorio francés y tres en el italiano.

Se incautaron varios vehículos de lujo, bienes inmuebles valorados en unos 6 millones de dólares, así como criptomonedas por un valor de 70.800 dólares y 26.000 euros (unos 31.000 dólares) en efectivo.