Siete detenidos por secuestrar a un hombre para saldar una deuda en Parla

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete hombres por secuestrar a otro el pasado mes de agosto para saldar una deuda en la localidad de Parla, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Aprovechándose de una relación de amistad, el denunciante se montó en un vehículo con un conocido y otros dos varones, que le mantuvieron retenido intimidándole con un cuchillo de grandes dimensiones. La víctima permaneció secuestrada durante más de dos horas y durante ese tiempo consiguieron sustraerle casi 13.000 euros. Los siete varones fueron arrestados por los delitos de secuestro y robo con violencia e intimidación.

Los hechos sucedieron la mañana del día 19 de agosto cuando un varón quedó con un conocido suyo en una calle de la capital para tratar un asunto relacionado con el negocio de la compra-venta de vehículos. En dicho encuentro el conocido del denunciante estaba acompañado de otros dos varones, se montaron en un vehículo y emprendieron la marcha. En un momento dado la víctima se percató que el itinerario que seguían no era el pretendido y al preguntar por ello, su amigo le dijo que había contraído una deuda con él, ya que había mediado en una venta y no había recibido su comisión, por lo que debía darle 30.000 euros esa misma mañana.

A partir de ese momento los tres ocupantes del vehículo comenzaron a amenazar de muerte a la víctima, llegando incluso a mostrarle un cuchillo de grandes dimensiones que le pusieron en el costado. El denunciante temiendo por su integridad, les entregó su teléfono móvil y facilitó las claves de su banca online, realizando transferencias de dinero y proporcionando sus tarjetas de crédito para poder realizar extracciones de dinero en distintos cajeros. Gracias a todo esto los autores lograron sustraer casi 13.000 euros.

Una vez conseguido este dinero, dichos individuos liberaron a la víctima en un callejón en la localidad madrileña de Parla, amenazándole de muerte nuevamente con un arma de fuego que se hallaba en la guantera del vehículo para que no acudiera a la Policía.

Las pesquisas policiales permitieron averiguar que tras depositar el dinero en las cuentas, se realizaban operaciones enviando ese dinero a otras cuentas de terceras personas a través de transferencias, pagos instantáneos o extrayendo el dinero a través de cajeros. Esas "mulas financieras" eran las encargadas de recibir el dinero fruto del secuestro y posteriormente se lo entregaban a los autores.

En apenas un mes, tras arduas gestiones de investigación, los agentes lograron la plena identificación de todos los implicados.

Por ello,

se estableció un dispositivo especial de vigilancia y seguimiento en torno a los investigados, logrando la localización y posterior detención de siete personas durante los días 15, 16 y 17 de septiembre, los cuales pasaron posteriormente a disposición de la autoridad judicial.