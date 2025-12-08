Siete líderes de la UE instan a actuar ante la propuesta de préstamo para reparaciones a Ucrania

BRUSELAS, 8 dic (Reuters) -

Los líderes de siete Estados miembros de la UE instaron el lunes a la UE a avanzar rápidamente con una propuesta para utilizar los activos rusos congelados para proporcionar financiación a Ucrania.

"Apoyar a Ucrania en su lucha por la libertad y la independencia no es solo una obligación moral, sino que también redunda en nuestro propio interés", dijeron los dirigentes de Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia en una carta dirigida al presidente del Consejo de la UE, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Por lo tanto, debemos avanzar rápidamente en las propuestas de la Comisión de utilizar los saldos en efectivo de los activos inmovilizados de Rusia para un préstamo de reparación a Ucrania".

Las dudas legales de Bélgica han retrasado la decisión sobre la propuesta de la Comisión Europea de un uso sin precedentes de los activos rusos inmovilizados o de préstamos internacionales para recaudar 90.000 millones de euros (US$105.000 millones) para Ucrania.

"Las discusiones continuarán hasta el Consejo Europeo de la próxima semana, donde el objetivo es tomar una decisión final", dijo el lunes la portavoz de la Comisión Paula Pinho.

Pinho no quiso dar detalles sobre la reunión que mantuvieron el viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro belga, Bart De Wever.

Reiteró la postura de la Comisión de que las propuestas se ajustan al derecho internacional y responden a las preocupaciones planteadas sobre el uso de activos inmovilizados.

"Siempre que ponemos una propuesta jurídica sobre la mesa, estamos seguros de que está a prueba de tribunales y de que responde a las exigencias y preocupaciones, incluidos en este caso los mercados financieros", dijo a la prensa en Bruselas.

"Así que estamos tranquilos en ese frente, porque obviamente se han estudiado estas cuestiones".

(1 dólar = 0,8584 euros)

(Información de Bart Meijer, Sudip Kar-Gupta y Jan Strupczewski; edición de Inti Landauro y Frances Kerry; edición en español de Paula Villalba)