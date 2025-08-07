Siete menores acceden a Ceuta a nado entre una fuerte presión migratoria

CEUTA, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

Siete menores extranjeros solos han accedido a Ceuta este jueves tras una noche de fuerte presión migratoria, que ha obligado a la Guardia Civil a realizar rescates durante toda la madrugada en colaboración con las autoridades de Marruecos. Los niños están siendo atendidos por el área de Menores de la Ciudad Autónoma, según han confirmado a Europa Press desde la institución.

El instituto armado ha activado durante la noche del miércoles al jueves todas las embarcaciones de su Servicio Marítimo (Semar), además de al Grupo de Reserva y Seguridad (GRS). La Gendarmería marroquí continúa desplegada por la costa evitando que los migrantes --jóvenes magrebíes en su mayoría-- crucen al perímetro fronterizo español.

El incremento de la presión ha motivado al secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Ceuta, Rachid Sbihi, a lanzar una petición de "auxilio" al Ministerio del Interior. Sbihi ha advertido a Europa Press de que se precisan 200 nuevos agentes de la Benemérita para "reforzar las patrullas de costa, el servicio marítimo, GEAS y otras unidades".

Aunque el instituto armado no contabiliza los intentos de entrada, desde la Comandancia han asegurado a esta agencia que, en las últimas noches, han sido numerosos y pueden contarse por centenares.

El secretario de la AUGC en Ceuta ha informado de que los intentos de entrada no solo se producen por el mar, también por la valla, y son "diarios. En el segundo caso, según Sbihi, por parte de adultos procedentes de países subsaharianos, frente al perfil de los llamados "nadadores": marroquíes menores de edad.

Ceuta ha amanecido este jueves con una manta de decenas de flotadores negros sobre el mar en la zona de la Almadraba, próxima a la frontera del Tarajal. Al ser interceptados por las autoridades marroquíes o españolas, los migrantes sueltan los salvavidas, que quedan a la deriva.

Para Rachid Sbihi, los flotadores simbolizan "la dimensión del drama migratorio". "Recordemos que, en lo que va de año, han fallecido 17 personas. El dato habla por sí solo, es estremecedor", afirma Sbihi, que alude a la cifra de cadáveres hallados desde enero de 2025 en las costas de Ceuta. Todos ellos portan trajes de neopreno o aletas, indumentaria que usan los llamados "nadadores", que tratan de llegar a nado hasta territorio español.

El secretario de la asociación en Ceuta reclama a la administración que deje "la retórica a un lado" y trabaje en "soluciones reales y efectivas" que palien una coyuntura que, subraya, "no es sobrevenida", sino que se produce cada año en la misma fecha.

"Todos los veranos el mismo patrón. Llevamos años denunciando este fenómeno de los nadadores, que se intensifica en esta época, cuando aprovechan la niebla densa característica en nuestra ciudad para arrojarse al mar poniendo en grave riesgo su vida y la de los guardias civiles que acuden a su rescate", ha afirmado.

A la petición de que se aumenten los recursos se suma la de la ampliación del espigón del Tarajal, que busca dificultar la tarea a los nadadores. Cree Sbihi que tendría un "efecto disuasorio". Le trasladaron la solicitud directamente a la delegada del Gobierno en septiembre de 2024, hace ya casi un año, pero no se han dado pasos al respecto. También abogan por declarar Ceuta Zona de Especial Singularidad, con el fin de que se destinen "recursos extraordinarios" a la ciudad. Y defiende que todas estas medidas son necesarias no solo para el control migratorio, sino para hacer frente a todos los "frentes abiertos" de la Comandancia ceutí, que, según el secretario de AUGC, no son pocos: como el tráfico de drogas y personas.

"Nos encontramos desbordados —los agentes de la Guardia Civil— por todos los frentes que tenemos abiertos. Arriesgan sus vidas al intentar rescatar a los nadadores, aparte del estrés físico y emocional que sufren", ha concluido.