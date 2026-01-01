Siete migrantes muertos y varios desaparecidos tras naufragio frente a Gambia

Al menos siete personas murieron ahogadas y un número indeterminado siguen desaparecidas tras el naufragio de una embarcación que transportaba presuntamente a más de 200 personas, de las cuales 96 pudieron ser rescatadas, anunció el jueves el gobierno de Gambia.

"El gobierno fue informado de un trágico accidente marítimo que implica a un barco que transportaba presuntamente a más de 200 migrantes y que habría volcado hacia medianoche, en la noche del 31 de diciembre, frente a Jinack, en la región de Ribera Norte", en el noroeste de Gambia, indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado transmitido a la AFP.

Alertada por una llamada de auxilio, la marina nacional gambiana lanzó hacia la 01:00 del jueves una operación de búsqueda y rescate, en la que participaron varios buques de la marina y un barco pesquero que acudió en apoyo, según el comunicado.

La embarcación siniestrada fue encontrada encallada en un banco de arena.

"Noventa y seis personas fueron rescatadas y reciben actualmente atención médica. Entre ellas, diez se encuentran en estado grave", precisó el ministerio.

"Lamentablemente, se recuperaron siete cuerpos y numerosos pasajeros siguen desaparecidos", añadió.

Miles de personas originarias de África Occidental intentan desde hace años migrar de forma clandestina desde las costas de sus países tomando la peligrosa ruta atlántica hacia Europa, principalmente a través del archipiélago español de las Canarias, a bordo de embarcaciones sobrecargadas y a menudo precarias.

Miles de personas han muerto en los últimos años intentando llegar así a Europa.