Siete muertos deja un ataque armado al oeste de Ecuador

Siete personas murieron el lunes en una provincia costera de Ecuador cuando hombres vestidos con uniforme tipo militar abrieron fuego dentro de una hacienda, informó la Policía.

En su guerra contra el narcotráfico, el presidente Daniel Noboa ha desplegado a las Fuerzas Armadas en operativos anticrimen. Sin embargo, los homicidios no han bajado y el país cerró 2025 con el récord de 9.216 muertes violentas.

Los ataques de sujetos vestidos como militares son frecuentes en el país, donde bandas narcotraficantes con conexiones con carteles internacionales se disputan el control de zonas para el transporte y la distribución de la droga.

La nueva masacre ocurrió en Manabí (oeste), que está bajo estado de excepción desde el 2 de enero junto a otras ocho provincias.

Un ataque durante la madrugada "dejó como saldo el fallecimiento de siete personas por impactos de proyectil de arma de fuego", señaló la Policía a través de su grupo de WhatsApp.

Diez hombres "vestidos con uniformes de tipo militar" entraron en una hacienda en la localidad de Jama y atacaron con "armas de largo alcance" y "pistolas", agregó.

Antes de asesinarlas, los atacantes llevaron a las víctimas hasta un patio, las interrogaron y luego abrieron fuego.

"Tras el ataque, los victimarios huyeron por vía marítima con rumbo desconocido", según la institución policial.

Entre los fallecidos está un joven de 16 años.

La ubicación estratégica de Ecuador lo ha convertido en una puerta de salida de cocaína colombiana y peruana que se vende en Europa y Estados Unidos.

Los enfrentamientos armados y masacres son habituales en el país, que cerró 2025 con una tasa de homicidios récord cercana a los 52 por cada 100.000 habitantes, según estimaciones del Observatorio del Crimen Organizado.