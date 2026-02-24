Siete muertos en accidente de avión médico en India

Siete personas murieron cuando un avión fletado para prestar servicios médicos se estrelló en el estado oriental indio de Jharkhand, informaron el martes las autoridades.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) indicó que el avión Beechcraft C90, que operaba un "vuelo de evacuación médica", se estrelló el lunes en la región de Kasaria, en el estado de Jharkhand.

Equipos médicos y de rescate se apresuraron al sitio del accidente, que según medios locales se encuentra en un bosque y es de difícil acceso.

"El equipo de médicos los localizó y los declaró muertos", dijo a periodistas la autoridad administrativa local Keerthishree G sobre las personas que iban en el avión.

Precisó que dos de los siete fallecidos eran tripulantes.

La DGAC señaló la noche del lunes que el avión había "solicitado un desvío (de su ruta) debido al clima, y perdió contacto con el radar de tráfico aéreo después de 23 minutos".

El organismo de investigación de accidentes aéreos de India envió un equipo al sitio del percance.