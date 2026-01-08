Siete muertos en ataques israelíes en Gaza, afirma la Defensa Civil

Siete personas, entre ellos cuatro niños, murieron el jueves en ataques israelíes en la Franja de Gaza, informó la Defensa Civil, pese al alto el fuego que ha frenado en gran medida los combates.

Cuatro personas, incluidas tres niños, murieron cuando un dron impactó a una carpa que alojaba a desplazados en el sur de Gaza, dijo a la AFP el portavoz de la agencia, Mahmud Basal.

En el norte de la franja, una niña de 11 años murió cerca del campo de refugiados de Jabaliya y una persona falleció en un ataque contra una escuela, también según la fuente palestina.

La agencia agregó que un dron mató a un hombre cerca de Jan Yunis, en el sur.

Consultado por la AFP, el ejército israelí dijo que estaba verificando los informes, y también indicó que alguien lanzó un proyectil "desde el área de la ciudad de Gaza hacia el Estado de Israel", pero que cayó dentro de la franja.

"Poco después, las fuerzas (militares) atacaron con precisión el punto de lanzamiento", señalaron las fuerzas armadas.

La frágil tregua en Gaza, vigente desde el pasado 10 de octubre, ha detenido en gran medida los combates entre las fuerzas israelíes y Hamás, pero ambas partes han denunciado frecuentes violaciones del alto el fuego.

Las fuerzas israelíes han matado al menos a 425 palestinos en Gaza desde que el alto el fuego entró en vigor, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ejército israelí, por su parte, asegura que milicianos han matado a tres de sus soldados durante el mismo periodo.