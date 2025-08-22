Siete muertos tras romperse un cable en megapuente en construcción en China

Siete personas murieron y nueve están desaparecidas tras romperse el viernes un cable en un megapuente en construcción en el noroeste de China, informó la prensa estatal.

El Diario del Pueblo reportó que 15 trabajadores y un director de proyecto se encontraban en la obra sobre el río Amarillo, en la provincia de Qinghai, cuando la cuerda se rompió en la madrugada.

Según el informe, la estructura afectada es el puente de arco continuo con vigas de acero de doble vía más largo del mundo.

También es el primer paso ferroviario que atraviesa el río Amarillo, el segundo más largo de China, dice el reporte.

Imágenes publicadas en el sitio web del Diario del Pueblo muestran el puente parcialmente construido, con la sección central aún por terminar, y dos gigantescas torres de andamios y varias grúas a su lado.

Las autoridades adelantan una operación de rescate, de acuerdo con el informe.

Los accidentes industriales son bastante comunes en China debido a la ambigüedad de la normativa y a las laxas normas de seguridad.