Siete partidos de sanción para Matías Almeyda por su expulsión en el Sevilla-Alavés

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol decidió imponer siete partidos de sanción al técnico argentino del Sevilla, Matías Almeyda, tras su expulsión y que se encaró al árbitro en el 1-1 ante el Alavés el sábado en el Sánchez Pizjuán.

Además del partido de suspensión por la roja, la Competición añadió seis más de castigo, de modo que el entrenador se perdería la mitad de los encuentros que quedan de LaLiga.

Almeyda acabó expulsado en el minuto 85 por protestar las decisiones arbitrales "de manera ostensible", "realizando gritos y gestos de desaprobación".

Pero, después, el preparador argentino se negó a dejar el banquillo y entró en el campo de juego para acercarse al colegiado con el que se encaró, según el propio árbitro, durante más de un minuto.

Luego, golpeó una botella de agua que se encontraba en el suelo y se dirigió al cuarto árbitro, por lo que tuvo que ser retirado por miembros de su equipo.

En rueda de prensa, Almeyda pidió disculpas pero calificó la expulsión de injusticia.

"Quiero justicia porque fui expulsado de manera vergonzosa y pierdo la cabeza ante una injusticia. Él (árbitro) no sabía si el que había hablado era yo, y era otro, no debería ser tan fácil expulsar a un entrenador. Si digo que una falta no es y apoyo mi cabeza en la banca, no puedo ser expulsado", explicó.

