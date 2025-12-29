Siete policías turcos heridos en un enfrentamiento con milicianos de Estado Islámico

Por Umit Bektas

YALOVA, Turquía, 29 dic (Reuters) -

Siete policías turcos resultaron heridos el lunes en un enfrentamiento con presuntos milicianos del Estado Islámico en el noroeste de Turquía, y la operación policial contra ellos seguía su curso, según informaron un testigo de Reuters y medios de comunicación estatales.

Se escucharon disparos esporádicos en el lugar del enfrentamiento en la provincia de Yalova, al sur de Estambul, en la costa del mar de Mármara, donde equipos policiales lanzaron una operación nocturna en una casa en la que se creía que había milicianos, dijo el testigo.

La policía acordonó la carretera que se aproxima a la casa y un agente dijo que la operación seguía en curso, añadió el testigo. Un incendio cercano provocó humo y un helicóptero de la policía sobrevoló la zona, a la que acudieron varias ambulancias y camiones de bomberos.

La policía turca detuvo la semana pasada a 115 presuntos miembros del Estado Islámico que, según dijeron, planeaban llevar a cabo ataques en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en el país.

La cadena estatal TRT Haber informó el lunes de que los policías heridos habían sido trasladados a hospitales cercanos y no se encontraban en estado grave.

Los sospechosos abrieron fuego contra la policía al iniciarse la operación hacia las 3 de la madrugada (0000 GMT) en las afueras de la ciudad de Yalova, informó la emisora NTV. Las fuerzas especiales de la policía fueron enviadas al lugar desde la vecina provincia de Bursa para prestar apoyo, añadió.

La fiscal de Estambul dijo la semana pasada que milicianos del Estado Islámico planeaban ataques contra no musulmanes.

Hace casi una década se atribuyó al grupo yihadista una serie de ataques contra objetivos civiles en Turquía, entre ellos un ataque con armas de fuego a un club nocturno de Estambul y el principal aeropuerto de la ciudad, en el que murieron decenas de personas. (Información de Umit Bektas y Daren Butler; edición de Tom Hogue, Raju Gopalakrishnan y David Goodman; edición en español de María Bayarri Cárdenas)