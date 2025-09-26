Siete provincias españolas alcanzaron precios récord de la vivienda en agosto

26 sep (Reuters) - El precio de la vivienda siguió su imparable ascenso en España durante el mes de agosto, con un aumento histórico de casi el 15% interanual, en un contexto de abaratamiento de las hipotecas que podría estar contribuyendo al aumento de la demanda.

Según datos publicados por Idealista el viernes, siete provincias españolas se situaron en precios récord como las más caras del país en agosto: Baleares (5068 euros/m2), Madrid (4384 euros/m2), Guipúzcoa (4007 euros/m2) y Málaga (3842 euros/m2), junto a Barcelona (3023 euros/m2), Alicante (2595 euros/m2) y Girona (2587 euros/m2). Baleares se consolida como la más cara para comprar una vivienda ante el creciente interés de los extranjeros en adquirir un inmueble en la provincia, un factor que explica en parte la revalorización de las propiedades.

Sin embargo, ha sido en la capital donde se ha registrado el mayor incremento respecto a agosto de 2024, con un crecimiento interanual del 23,3%. Además, 35 municipios madrileños marcaron récord en el precio solicitado por los vendedores.

Los precios de la vivienda han experimentado un fuerte repunte en los últimos años, debido al desequilibrio entre una demanda elevada y una oferta limitada.

A este desajuste se suman las rebajas en los tipos de interés aplicadas por el Banco Central Europeo (BCE), que se han traducido en préstamos más asequibles para los potenciales compradores. (Información de Irene Martínez; editado en español por Tomás Cobos)