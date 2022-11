Signal añade las Historias efímeras para compartir fotos y vídeos que durarán 24 horas

La aplicación de mensajería instantánea Signal ha añadido una función de Historias similar a la que ya utilizan WhatsApp o Facebook, con la que se podrán compartir fotografías y vídeos efímeros que se eliminarán tras 24 horas.

Este nuevo formato de contenido efímero se lanza tras haber pasado un periodo de prueba en una versión beta. Asimismo, Signal ha subrayado que mantienen la privacidad de la que alardean ya que las Historias también están encriptadas de extremo a extremo.

Las Historias de Signal serán visibles para todos los contactos del usuario que utilicen la aplicación. Es decir, cualquier persona con la que se haya hablado individualmente o, incluso, de quien simplemente se haya aceptado una solicitud de mensaje aunque no esté agregado.

Historias personalizadas

Sin embargo, Signal también da la opción de crear Historias personalizadas, que solo estarían disponibles para los espectadores que el usuario seleccione. Algo parecido a la función de 'Mejores Amigos' de Instagram.

Además, también ofrece la posibilidad de compartir historias con grupos ya existentes. En este caso, la Historia publicada se compartiría con todos los miembros del grupo, incluso si alguno de esos miembros nunca había interactuado con el usuario en formato de chat individual.

Por el contrario, si el usuario decidiera no recibir Historias, la plataforma permite desactivarlas en el menú de 'Configuración', clicando en 'Historias' y después en 'Desactivar historias'. Esta opción no se transmite a ninguno de los contactos, por lo que los demás perfiles no sabrán que se ha optado por no ver sus actualizaciones.

De esta forma, Signal, que se podría considerar una alternativa a otras aplicaciones del estilo como WhatsApp o Telegram, se suma a la función de Historias de 24 horas de duración, y ya está disponible tanto para Android como para iOS.

"No se trata de crear seguidores. Nuestro enfoque es y siempre ha sido facilitar conversaciones privadas e íntimas entre usted y las personas que le importan", explica Signal en su blog oficial.

Europa Press