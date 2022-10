Signal dejará de dar soporte a los SMS y MMS en su versión para Android

La aplicación de mensajería Signal planea dejar de dar soporte en los próximos meses a los mensajes de texto y multimedia, más conocidos como SMS y MMS, en la versión de su servicio para dispositivos con sistema operativo Android.

Actualmente, este servicio permite unificar en la misma interfaz de la aplicación para el sistema operativo desarrollado por Google diferentes formatos de envío de mensajes: los que ya ofrece la propia Signal, que están cifrados de extremo a extremo, los SMS y los MMS. Estos dos últimos requieren del uso de datos móviles para su uso.

Cuando la opción de integración de formatos de envío está activada, la aplicación reúne todos los contactos en un mismo listado. Entonces, el icono de envío es el indicativo para saber por qué vía se está enviando un determinado mensaje. Este aparecerá en color azul para indicar que el mensaje se está enviando por la aplicación. En cambio, si aparece en color gris, señala que se está remitiendo un mensaje por SMS o MMS.

Este método de envío de mensaje se puede modificar en cualquier momento, de modo que si otro contacto utiliza Signal, se despliega un menú a la derecha que permite elegir el tipo de envío: por la propia 'app' o por SMS/MMS.

Esto no sucede, en cambio, si el destinatario no dispone de Signal. En ese caso, no permitirá elegir un método u otro de envío, sino que aparecerá el de SMS/MMS predeterminado.

Esta integración es exclusiva de Android, ya que no está disponible ni en la versión de Signal para dispositivos iOS ni para Escritorio. En ambos casos solo está permitido el contacto a través de mensajes cifrados de extremo a extremo.

Ahora la compañía ha anunciado que va a eliminar el soporte de SMS en Signal para Android para ofrecer "una experiencia más optimizada" a los usuarios, tal y como ha señalado en un comunicado.

Signal planea acabar con esta funcionalidad en los próximos meses, por lo que los propietarios de estos teminales tendrán tiempo suficiente para exportar su historial de SMS a otra aplicación o buscar a otras alternativas.

Con ello, ha recordado que esta modificación solo afectará a los usuarios que utilizan Signal como aplicación de SMS predeterminada en Android. De ese modo, los afectados próximamente comenzarán a ver notificaciones en la aplicación en las que se indique el fin de este servicio y la posibilidad de mover su historial de mensajes.

La compañía ha reconocido que existen "tres grandes razones" por las que está eliminando el soporte para SMS en su versión para Android. Así, considera que debe priorizar la seguridad y la privacidad, garantizar que los usuarios no tengan que enfrentarse a pagos inesperados por este servicio y crear una experiencia "clara e inteligible" para cualquier persona que utilice la 'app'.

En cualquier caso, cree que la razón fundamental es preservar la seguridad de los miembros de la comunidad de Signal, ya que los SMS carecen de los sistemas de protección que sí ofrecen los mensajes cifrados de la aplicación.

Por otra parte, ha recordado que en sus inicios permitió esta integración debido a que "los planes de datos eran mucho más caros en general y totalmente inaccesibles en muchas partes del mundo". A pesar de ello, ha reconocido que el coste de estos mensajes continúa siendo "prohibitivo" en muchos países del mundo.

En esta línea, ha asegurado que ha recibido quejas por parte de usuarios que le han recriminado los costes que han tenido que pagar por haber enviado mensajes como SMS/MMS en lugar de como mensajes de Signal por equivocación.

Finalmente, ha justificado la retirada de los SMS/MMS porque ha experimentado problemas de diseño en la integración de las tipologías de envío. "Es importante que las personas no confundan los mensajes SMS enviados o recibidos a través de la interfaz de Signal como seguros y privados cuando en realidad no lo son", ha puntualizado.

Signal ha reconocido finalmente que no puede seguir invirtiendo en los SMS en detrimento de la propia aplicación de mensajería y que la eliminación de este soporte tambien libera su capacidad de crear nuevas características, poniendo, por ejemplo, los nombres de usuario.

Europa Press