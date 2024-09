"Sigo creyendo en este plantel", dice Fossati pese a derrota ante Ecuador

El entrenador de la selección de Perú, Jorge Fossati, sostuvo este martes que mantiene su confianza en el elenco inca, a pesar de haber caído por 1-0 ante Ecuador.

"Yo sigo creyendo en este plantel", sostuvo Fossati en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en la altura de Quito (2.850 metros sobre el nivel del mar).

Y agregó: "lo que me han demostrado en entrenamientos, en la convivencia, en la actitud me hace seguir creyendo mucho más allá de que los resultados no han sido lo que esperábamos".

Los ecuatorianos ganaron con un tanto de Enner Valencia en el minuto 54. Con este triunfo, la tricolor suma 11 puntos y trepa al cuarto lugar de las posiciones, en zona de clasificación directa al Mundial.

El DT destacó el trabajo de su defensa. Sin embargo, "no creo que haya sido una buena presentación de Perú", lamentó.

Fossati ya se enfoca en la próxima jornada de octubre, cuando medirá fuerzas con Uruguay y Brasil. "Creo que con nombrarlos alcanza para saber que van a ser rivales difíciles", apuntó.

De su lado el mediocampista peruano Renato Tapia reconoció que a su equipo le faltó "chispa" para enfrentar a los ecuatorianos, que vuelven a ganar a Perú luego de más de una década.

"Nos enfrentamos a un gran Ecuador que en casa se hace fuerte", dijo Tapia.

Pld/ol

AFP