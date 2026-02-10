Sigo sintiendo mariposas en el estómago, asegura Queralt Castellet

Única medallista española hace cuatro años en Pekín 2022 con una plata, la snowboarder Queralt Castellet llega en Milán-Cortina a sus sextos Juegos Olímpicos con 36 años, pero asegura en una entrevista con la AFP que sigue sintiendo "mariposas en el estómago"

Su estreno en Italia será el miércoles, con las clasificaciones del halfpipe en el snowpark de Livigno, donde la vigente subcampeona olímpica de la prueba buscará el pase a la final del jueves.

Pregunta: Veinte años después del estreno en Turín 2006, vuelves a unos Juegos Olímpicos en Italia, que serán tus sextos, ¿cómo ha cambiado la Queralt de entonces respecto a la de ahora?

Respuesta: "Todos mis Juegos han sido únicos y especiales, incomparables entre sí. Los primeros que tuve fueron en Torino (Turín) y vengo aquí ahora con la misma ilusión, con el mismo enfoque que yo tengo en el snowboard, con mi pasión. Eso es lo único que es lo mismo, en lo demás claro que he variado, modificado, aprendido y acumulado experiencias. Pero la ilusión es la misma que la de los primeros Juegos, sigo sintiendo mariposas en el estómago"

P: ¿Te alegra que los Juegos Olímpicos de este año sean en los Alpes, algo que no ocurría desde tu debut?

R: "Es muy especial porque me devuelve a mis primeros Juegos Olímpicos. Al venir aquí, por mi cabeza surgieron muchas cosas, fue recordar cómo surgieron muchas cosas y cómo empezaron a cocinarse sueños e ilusiones. Son sentimientos que se te quedan marcados para toda la vida y volver aquí me ha hecho echar la vista atrás y saborear de nuevo aquella ilusión".

P: ¿Cómo te cambió la vida la medalla de plata de Pekín 2022?

R: "Fue una medalla muy especial, que llevaba mucho tiempo persiguiendo y no conseguía lograrla. En Pekín lo hice, conseguí hacer la ronda que quería y para mí fue una satisfacción, un logro grandísimo. Yo sabía que podía, pero hasta que no lo consigues no estar segura al 100%"

P: ¿Ayudó esa medalla de plata a poner más el foco en los deportes de invierno en España?

R: "Sí, pero desafortunadamente no tanto como me hubiese gustado. No es fácil eso con los deportes de invierno, con los deportes minoritarios, y sobre todo con un deporte como el snowboard, el mío. Pero espero que la medalla fuera una oportunidad para que más gente conociera mi deporte, aunque no haya sido tanto como yo hubiera querido".

- "Me centro en disfrutar" -

P: ¿Te ves con capacidad para lograr una nueva medalla olímpica en Milán-Cortina?

R: Sí. Yo he batallado y luchado contra muchos obstáculos y ahora me encuentro en un momento que siento la suerte de tener apoyos, gente que me apoya y por la que estoy aquí".

P: La estadounidense Chloe Kim fue quien te privó del oro en Pekín 2022 y llega aquí también como favorita, ¿cómo la ves?

R: "Está muy bien, la he visto muy fuerte en los entrenos, muy enfocada, y aunque haya tenido una lesión recientemente creo que mentalmente está preparada para dejar esa lesión de lado y enfocarse en lo que tiene que hacer, en lo que ha preparado para hacer su ronda".

P: Con 36 años, ¿sientes que pueden ser tus últimos Juegos Olímpicos o no te pones fecha para la retirada?

R: "Eso no lo sé, nunca me planteo el futuro a cuatro años, yo solo sé lo que voy a hacer el mes que viene. Quizás sí es verdad que tengo objetivos para el próximo año, más no sé. Estoy en un momento en el que estoy disfrutando muchísimo del snowboard, de mi carrera y de mi evolución. Así que me centro ahora en disfrutar".

P: En tu deporte las lesiones son frecuentes, ¿entendiste qué puede estar sintiendo Lindsey Vonn después de su grave caída en estos Juegos Olímpicos?

R: "Para mí Lindsey Vonn es un referente, una inspiración. La conozco personalmente y hemos coincidido en momentos de entrenamiento. Ella es la representación de muchos de los valores de los deportes y, sobre todo, de los deportes de riesgo. Ella eso lo comprendió muy bien. Hay lesiones y son consecuencia de esos valores y de tener talento. Para mí, ella es admirable, por quién es y por todo lo que ha conseguido".