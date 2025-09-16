Sigue el mal inicio de campaña del Aston Villa y queda fuera de la Copa de Liga

El miserable comienzo de temporada del Aston Villa continuó con su eliminación el martes de la Copa de la Liga Inglesa.

El equipo de Unai Emery cayó por 4-2 en la ronda de penales en la tercera ronda ante Brentford, después de que terminaron el tiempo reglamentario empatados 1-1.

Villa, que llegó a los cuartos de final de la Liga de Campeones la temporada pasada, ni siquiera ha marcado un gol en sus primeros cuatro partidos de la Liga Premier esta campaña, incluyendo otra derrota ante Brentford el mes pasado.

Al regresar al Gtech Community Stadium, Villa al menos encontró la red por primera vez esta temporada, gracias a Harvey Elliott, que se incoporó recientemente al equipo, tras un error defensivo a los 43 minutos, pero Aaron Hickey respondió con una feroz volea al 57 para llevar el partido a los penales.

El portero del Brentford, Hákon Valdimarsson evitó dos intentos de John McGinn y Matty Cash, antes de que el mediocampista danés Mikkel Damsgaard anotara el penal decisivo.

Crystal Palace también necesitó de los penales para avanzar a la cuarta ronda, en su caso contra el Millwall de segunda división, que igualó en el tiempo de descuento para hacer el 1-1 y forzar una tanda de penales.

Palace ganó 4-2 después de dos paradas del portero argentino Walter Benítez.

El internacional estadounidense Chris Richards dio la ventaja a Palace al 72 y también convirtió uno de los penales en la tanda.

El sueño de Grimsby

El Grimsby Town de cuarta división continuó ganando tras eliminar en la ronda anterior al Manchester United, esta vez venciendo 1-0 al Sheffield Wednesday de segunda división.

La tercera ronda continúa el miércoles con Nottingham Forest visitando al Swansea de segunda división y el resto de los partidos teniendo lugar la próxima semana.

