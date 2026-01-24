“Sigue estable”: Traqueotomía y fijación cervical, Bastián fue operado por sexta vez

MAR DEL PLATA.- Bastián Jerez, el niño que sufrió gravísimas lesiones en un choque entre un vehículo tipo UTV y una camioneta doble tracción en un sector de dunas del parador La Frontera de Pinamar, pasó este sábado por sexta vez por el quirófano. Esta vez para ser sometido a una traqueotomía que le favorezca una vía de respiración más segura y, al mismo tiempo, otra para una fijación cervical que apunta a contener piezas óseas de cráneo y columna fracturadas durante aquel siniestro.

“El paciente se encuentra estable e internado en la unidad de terapia intensiva”, explicaron en el parte del Ministerio de Salud bonaerense una vez que se completó la labor en el quirófano del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi)

Para este último paso, también evaluado por el equipo interdisciplinario que lo asiste, se había aguardado por algunas prótesis que resultaban necesarias para estabilizar huesos fracturados que durante estos últimos días se intentaron mantener en su lugar con inmovilización cervical.

Esta semana, luego de nuevos estudios que incluyeron una resonancia magnética, el diagnóstico sumó gravedad al confirmar lesiones cerebrales y cervicales “severas” producto de los fuertes traumatismos sufridos. Se sumaron a un panorama crítico que presentaba desde su ingreso al Hospital Municipal de Pinamar, el pasado lunes 12.

Por la gravedad de las heridas, el menor fue trasladado del hospital de Pinamar al de Mar del Plata en un helicóptero de la policía bonaerense Mauro V. Rizzi

Los profesionales explicaron que la fijación cervical une dos o más vértebras del cuello mediante implantes metálicos y es recomendada para una fusión osea permanente en casos de inestabilidad, fracturas, hernias discales o tumores.

En el caso de la traqueotomía, apunta a definir una nueva vía respiratoria mediante una cirugía y apertura en el cuello. Para este caso de Bastián, se aclaró, como permaneció durante 10 días con equipo de asistencia mecánica, se recomienda esta otra alternativa más cómoda y segura que la bucal.

Los médicos habían intentado retirarle la asistencia mecánica respiratoria a este paciente de 8 años, pero en cada oportunidad no encontraron respuestas suficientes como para que sus pulmones trabajen por propios medios.

Como ya informó LA NACION, Bastián era el único que no llevaba cinturón de seguridad cuando aquel lunes 12 por la tarde viajaba en un UTV junto a su padre, una mujer que conducía y otras dos niñas de 7 y 9 años. Los tres menores presentaban lesiones de distinta gravedad. En vehículos particulares se los llevó hasta el acceso a La Frontera, donde esperaron por asistencia médica de emergencia.

A Bastián lo atendió por allí, previo al traslado, una pareja de médicos que estaba en cercanías y le dio primeros auxilios. En el hospital de Pinamar el primer paso fue una cirugía abdominal, por daños en órganos internos, en particular el hígado. Se tuvo que repetir al día siguiente y completar apenas llegó el jueves 15 al Hiemi, en vuelo sanitario con un helicóptero de la provincia de Buenos Aires.

Desde entonces, y a partir de nuevos estudios que evaluaron otras posibles lesiones, el foco de mayor preocupación pasó a estar en la cabeza y columna del paciente. La tomografía computada que le hicieron la primera noche que pasó en el establecimiento marplatense ya advertía inflamaciones que derivaron en la colocación de un medidor de presión intracraneal.

Ya se hicieron las pericias a los vehículos que protagonizaron la colisión frontal en la que resultó gravemente herido Bastián Marcelo Manera - LA NACION

El origen y gravedad se terminarían de determinar en estas últimas horas, con la resonancia magnética que permitió advertir los daños cerebrales y cervicales, de los cuales no se dieron mayores detalles en los partes difundidos. Aunque sí son claros en exponer que el paciente afronta un cuadro crítico.

Bastián está acompañado aquí de sus padres, Maximiliano Jerez y Macarena Collantes. Él está imputado en la causa judicial que investiga el choque. Se lo acusa de lesiones culposas agravadas, al igual que a ambos conductores de los vehículos involucrados, Naomi Quiroz por el UTV y Manuel Molinari por la camioneta VW Amarok.

Collantes permanece en el Hiemi y se expresa desde redes sociales, donde pide oraciones para su hijo y los médicos que lo atienden. “Todo va a estar bien. No estás solo. Dios te ama”, publica a diario.

La causa judicial que se abrió por este siniestro vial y sus lesionados dio un primer paso esta semana con el peritaje mecánico de ambas unidades involucradas en el choque. Se realizó con peritos de parte, designados por los acusados, y los resultados serán remitidos a la fiscalía a cargo de Sergio García, que investiga el hecho.

Para este lunes está previsto otro peritaje muy importante, que es el toxicológico. A los imputados se les tomaron muestras de sangre y sus resultados se conocerán en dependencias de Policía Científica de la ciudad de Dolores, departamento judicial del cual depende Pinamar. Allí se conocerá si los involucrados habían consumido alguna sustancia como alcohol o drogas. En caso de que alguno diera positivo, se podrían sumar agravantes en la calificación del delito imputado, que por ahora es lesiones culposas agravadas por uso de vehículo con motor. La pena prevista es de uno a tres años de prisión y de dos a cuatro años de inhabilitación para conducir automotores.