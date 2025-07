Sigue la búsqueda de sobrevivientes tras naufragio en Vietnam que deja 38 muertos

Equipos de rescate continuaban este domingo la búsqueda de cinco desaparecidos en el naufragio de un barco que transportaba más de 50 personas, de las cuales 38 murieron, en uno de los destinos turísticos más populares de Vietnam.

El barco, que llevaba a familias en un recorrido por la afamada bahía de Ha Long, sufrió el sábado la embestida de una tormenta, en uno de los desastres más mortíferos en este lugar que es patrimonio mundial de la Unesco.

El barco "Wonder Sea" transportaba 48 pasajeros y cinco tripulantes cuando naufragó debido a la lluvia repentina, informó el sitio noticioso VNExpress.

La mayoría de las personas a bordo eran familias de visita desde la capital Hanói, y había más de 20 niños entre los pasajeros, agregó.

El sábado a la noche, las autoridades habían rescatado a 11 personas y recuperado 34 cuerpos, según la agencia.

Posteriormente, se encontraron los cuerpos de tres tripulantes en la cabina y las tareas de rescate continuaron la mañana del domingo para encontrar a cinco personas aún desaparecidas.

Una de las personas rescatadas murió en el hospital, elevando a 38 el número de fallecidos, informó VNExpress.

El barco fue remolcado al muelle la mañana del domingo.

Un niño de 10 años que fue rescatado declaró al sitio estatal de noticias VietnamNet: "Respiré hondo, nadé a través de un sitio estrecho, me sumergí y luego nadé hasta la superficie. Grité pidiendo ayuda, y me sacaron unos soldados que iban en un bote". El primer ministro, Pham Minh Chinh, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos, y pidió a los ministerios de Defensa y Seguridad Pública que realizaran urgentemente labores de búsqueda y rescate. Además, las autoridades "investigarán y aclararán la causa del incidente y se ocuparán estrictamente de las infracciones" cometidas, según un comunicado publicado en el sitio web del gobierno. Familiares ansiosos Tran Trong Hung, residente en la zona de la bahía de Ha Long, contó a AFP que "el cielo se oscureció hacia las dos de la tarde" y que cayó "granizo del tamaño de los dedos de los pies, acompañado de lluvias torrenciales, truenos y relámpagos". En tanto, familiares de las víctimas del accidente esperaban ansiosos en el muelle de la famosa bahía noticias de sus seres queridos. Frutas y flores fueron dejadas en ofrendas espontáneas para los fallecidos en este accidente. Hoang Quang se apresuró a trasladarse en la madrugada desde Hanói hasta la provincia de Quang Ninh en busca de noticias de su familia que iba en el barco. Dijo que su prima, quien vende frutas, y su esposo, un conductor de bus, "hicieron lo posible" para pagar el viaje a la bahía y hacer turismo. Encontraron el cuerpo del marido, "pero aún no el de mi prima", dijo Hoang a la AFP. Las lluvias torrenciales también azotaron el sábado el norte de Hanói y las provincias de Thai Nguyen y Bac Ninh. La bahía de Ha Long es uno de los destinos turísticos más populares de Vietnam, y millones de personas visitan cada año sus aguas verdosas y sus islas de piedra caliza coronadas de selva tropical. tmh-sjc/dhw/mas/atm/pb