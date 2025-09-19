Sigue la pugna judicial en España de joven que pide la eutanasia frente a la oposición de su padre

Un tribunal de Barcelona avaló los motivos argumentados por una joven parapléjica para que lleve adelante la eutanasia que le fue autorizada, pero reconoció la legitimidad de su padre, que se opone judicialmente, a que siga recurriendo y alargando el caso.

En una decisión hecha pública este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concordó con la jueza que ya había considerado probado en marzo que la joven de 24 años cumplía las condiciones que exige la ley aprobada en España en 2021 para obtener asistencia para morir.

En este sentido, aluden igualmente a unos "informes médicos que sostienen al unísono el pleno cumplimiento de los requisitos".

Pero los magistrados también reconocen ahora "la legitimación de los padres de una persona que pide poner fin a su vida para impugnar judicialmente la resolución que acuerda ayudarle en ello", abriendo la vía a que siga recurriendo.

Fuentes de la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos, que representan al progenitor, indicaron que recurrirán ante el Tribunal Supremo.

La joven quedó parapléjica tras lanzarse de un quinto piso en un intento de suicidio en 2022 e inició la solicitud para la eutanasia en abril de 2024.

Los especialistas de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña estimaron en julio de aquel año que su petición era acorde a la ley estatal, que estipula que toda persona en uso de sus facultades y con una "enfermedad grave e incurable" o un padecimiento "crónico e imposibilitante" puede solicitar ayuda para morir, si cumple determinados requisitos.

Pero, poco antes de la fecha prevista para la eutanasia, la justicia aceptó un recurso interpuesto por el padre que logró detener el proceso.

El progenitor argumentaba que la joven padecía problemas de salud mental que "pueden afectar su capacidad para tomar una decisión libre y consciente". Además, aseguraba que la joven, que había intentado suicidarse en varias ocasiones, había dado indicios de cambio de opinión y que la lesión que padecía no le hacía sentir un "sufrimiento físico o psíquico insoportable".

En una audiencia celebrada a puerta cerrada a comienzos de este año --la primera en España sobre un caso de eutanasia ya autorizado desde la aprobación de la ley en 2021, según las asociaciones especializadas--, la joven ratificó su petición de obtener ayuda para morir.

El Parlamento aprobó en 2021 la ley que despenaliza la eutanasia, convirtiendo a España en uno de los pocos países que permiten a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar "un sufrimiento intolerable".

Los requisitos para llevarla a cabo son, sin embargo, estrictos, como que el solicitante sea "capaz y consciente" al hacer la petición, que debe ser escrita y reconfirmada posteriormente, o que reciba la autorización de una comisión de evaluación.

