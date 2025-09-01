Sigue trabajando en acuerdos comerciales a pesar de la sentencia judicial, según Greer

Por Jasper Ward y Andrea Shalal

WASHINGTON, 1 sep (Reuters) -

El Gobierno de Trump continúa sus conversaciones con sus socios comerciales a pesar de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la mayoría de los aranceles del presidente Donald Trump son ilegales, dijo el domingo el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

"Nuestros socios comerciales siguen trabajando muy estrechamente con nosotros en las negociaciones", dijo en una entrevista en el programa "Fox & Friends" de Fox News. "Siguen adelante con sus acuerdos, independientemente de lo que pueda decir este tribunal en el ínterin".

Greer no dijo con qué países seguía negociando Estados Unidos, pero dijo que había hablado con un ministro de Comercio el sábado por la mañana.

El fallo amenaza lo que se ha convertido en un pilar de la política exterior de Trump desde que comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca en enero. Ha utilizado los gravámenes impuestos a los bienes importados para ejercer presión política y renegociar acuerdos comerciales, incluso cuando los aranceles han aumentado la volatilidad en los mercados financieros.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal en Washington, en su decisión 7-4 del viernes, dijo que mientras el Congreso dio al presidente una autoridad significativa para actuar en respuesta a una emergencia nacional, los legisladores no "incluyeron explícitamente el poder de imponer aranceles, derechos o similares, o el poder de gravar".

La decisión abordó la legalidad de los llamados aranceles recíprocos de Trump establecidos en abril, así como los aranceles impuestos contra China, Canadá y México en febrero, pero no afecta a los emitidos bajo otra autoridad legal.

Trump criticó el viernes la decisión y prometió llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El tribunal de apelaciones dijo que sus aranceles pueden permanecer en vigor hasta el 14 de octubre para permitir apelaciones.

Expertos en comercio dijeron que el Gobierno de Trump se había estado preparando para el fallo y preparando planes alternativos para poder seguir adelante con sus aranceles.

"Si otros países están viendo esto y pensando que van a obtener un alivio arancelario, se van a llevar una desagradable sorpresa. Hay opciones de respaldo sobre opciones de respaldo, incluso si la Corte Suprema acaba dando la razón al tribunal de apelaciones", dijo Josh Lipsky, presidente de economía internacional del laboratorio de ideas Atlantic Council.

Dijo que una opción sería recurrir a la Sección 338 de una ley comercial de 1930 que permite al presidente imponer aranceles de hasta el 50% contra las importaciones procedentes de países que discriminan contra el comercio estadounidense.

Trump se pronunció de nuevo el sábado en un mensaje en las redes sociales, diciendo: "¡¡¡Un gran año por delante para EEUU, tal vez el MEJOR DE TODOS, si los Aranceles son finalmente aprobados por las Cortes!!!"

El presidente se dirigió a su club de golf de Virginia el domingo, antes de la festividad del Día del Trabajo del lunes, que celebra a los trabajadores estadounidenses.

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo a "Sunday Morning Futures With Maria Bartiromo" de Fox News que el Gobierno era optimista de que la Corte Suprema conservadora de 6-3 respaldaría los aranceles de Trump.

El senador republicano James Lankford dijo que las empresas con las que ha hablado quieren que se resuelva el asunto.

"Cada vez que hay una nueva audiencia judicial, cada vez que hay un nuevo cambio, es desestabilizador para cada uno de nuestros negocios. Así que resolvamos todas estas cosas lo antes posible", dijo a "Meet the Press" de NBC News.