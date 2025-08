Sigue vivo el incendio del sur de España que obligó a evacuar a miles de turistas y bañistas

El incendio que se inició el martes en la zona turística de Tarifa, en el sur de España, y que obligó a evacuar a miles de turistas sigue sin estar estabilizado, pero no amenaza ya a la zona de campings y hoteles, informaron las autoridades.

"El buen trabajo del dispositivo" de extinción "ha asegurado la zona sur, la zona de los hoteles y en estos momentos esa es la mejor noticia que tenemos", explicó a la prensa Antonio Sanz, consejero de Interior del Gobierno regional de Andalucía, donde está Tarifa.

De momento, sin embargo, "la gente todavía no puede volver" a estos establecimientos, añadió Sanz, precisando que el incendio, que no causó víctimas, no puede darse "todavía por estabilizado".

"En estos momentos, lo que nos preocupa es si se producen cambios de [la dirección del] viento, entre el poniente y el levante", precisó el consejero.

En total, el incendio, que empezó la tarde del martes obligó a desalojar "a 1550 personas" de campings, hoteles, y viviendas, y "a miles de vehículos", muchos de bañistas que acudieron a las playas de la zona, explicó Sanz.

Según la televisión pública TVE, el fuego empezó en una autocaravana de un camping del monte de La Peña, cerca de una playa, y se extendió rápidamente por el fuerte viento, muy normal en esta zona de Andalucía y del estrecho de Gibraltar muy apreciada por los aficionados al surf.

El incendio no afectó al núcleo principal de Tarifa, una localidad de unos 19.000 habitantes de la provincia de Cádiz, cuya población se multiplica en verano, y que está situada al oeste de donde empezaron las llamas, porque el viento soplaba en dirección contraria.

España vive esta semana una intensa ola de calor, con temperaturas rozando los 40 ºC en numerosos puntos y con un riesgo "muy alto y extremo de incendios forestales en gran parte del país", advirtió de nuevo este miércoles el servició español de Protección Civil.