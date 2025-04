Siguen hallando sobrevivientes tras sismo en Myanmar

BANGKOK (AP) — Los rescatistas sacaron con vida a dos hombres de las ruinas de un hotel en la capital de Myanmar el miércoles temprano, pero la mayoría de los equipos solo encontraban cuerpos cinco días después de que un masivo terremoto y crecían las preocupaciones de que los continuos ataques militares a las fuerzas de resistencia pudieran poner en peligro los esfuerzos de ayuda.

El terremoto de magnitud 7,7 golpeó el viernes al mediodía, derribando miles de edificios, colapsando puentes y deformando carreteras. El número de muertos aumentó a 2.886 el miércoles, con otros 4.639 heridos, según la televisión estatal MRTV. Los informes locales sugieren cifras mucho más altas.

El terremoto ocurrió en medio de una guerra civil en Myanmar, empeorando una crisis humanitaria ya grave. Más de tres millones de personas habían sido desplazadas de sus hogares y casi 20 millones necesitaban ayuda incluso antes de que ocurriera, según las Naciones Unidas.

Dos de las principales fuerzas armadas de resistencia que luchan contra el ejército, que tomó el poder en 2021 del gobierno democráticamente elegido de Aung San Suu Kyi, han anunciado ceses al fuego para facilitar la respuesta humanitaria al terremoto, pero el ejército no ha cesado en sus ataques.

Richard Horsey, asesor principal para Myanmar del Crisis Group, afirmó: “Una vez más están poniendo la supervivencia del régimen por encima de los intereses del pueblo, incluso en un momento de calamidad”.

Rescate dramático en la capital de Myanmar

En la capital Naipyidó, un equipo de rescatistas turcos y locales utilizó una cámara endoscópica para localizar a Naing Lin Tun en un piso inferior del hotel dañado donde trabajaba. Lo sacaron con cuidado a través de un agujero perforado en un piso y lo cargaron en una camilla casi 108 horas después de que quedara atrapado.

Sin camisa y cubierto de polvo, el joven de 26 años parecía débil pero consciente en un video publicado por el departamento local de bomberos, mientras le colocaban un goteo intravenoso y lo llevaban. La MRTV estatal informó más tarde que otro joven de 26 años fue rescatado del mismo edificio, más de 121 horas después de que el terremoto golpeara.

Otro hombre fue rescatado por un equipo de tripulaciones malasias y locales de una casa colapsada en el municipio de Sagaing, cerca del epicentro del terremoto cerca de la segunda ciudad más grande de Myanmar, Mandalay.

El terremoto también sacudió a la vecina Tailandia, causando el colapso de un edificio de gran altura en construcción en Bangkok. Un cuerpo fue retirado de los escombros el miércoles temprano, elevando el total de muertes en Bangkok a 22 con 35 heridos, principalmente en el sitio de construcción.

Ejército rechaza cese al fuego

La Alianza de los Tres Hermanos, uno de los poderosos grupos de milicias que ha tomado una gran parte del país del ejército, anunció un cese al fuego unilateral de un mes el martes para facilitar la respuesta humanitaria. El gobierno de unidad nacional en la sombra fundado por legisladores derrocados en 2021 ya había llamado a un cese al fuego para sus fuerzas.

Los anuncios ejercen presión sobre el gobierno militar para que haga lo mismo, dijo Morgan Michaels, un analista con sede en Singapur del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos que dirige su proyecto Mapa del Conflicto de Myanmar.

Incluso si el ejército lo hace, es demasiado pronto para decir si una pausa en los combates podría llevar a algo más duradero, explicó.

“Habrá algunos, especialmente en la comunidad internacional, que esperarán que una pausa humanitaria pueda ser un bloque de construcción para una desescalada más amplia, pero también habrá una fuerte resistencia de partes de la sociedad de Myanmar que rechazan la idea de más negociaciones con el régimen”, dijo a The Associated Press.

“Requeriría una diplomacia muy hábil y activa para transformar una pausa humanitaria en algo más duradero. Y eso no está garantizado”, agregó.

Hasta ahora, el jefe del gobierno militar de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, ha rechazado la idea de un cese al fuego.

El gobierno militar sostiene que incluso si los grupos de resistencia no están participando en combates, continúan organizándose y entrenando y esas acciones “todavía se consideran ataques”, informó el miércoles el Global New Light of Myanmar.

Agregó que el ejército “continuará tomando las medidas de seguridad necesarias”.

No se sabe que la Alianza de los Tres Hermanos haya lanzado ataques desde el terremoto, pero al menos otro grupo de resistencia sí lo ha hecho, y el ejército ha continuado con ataques aéreos y otras ofensivas.

Reclamos de ataque a convoy de la Cruz Roja China

Recientemente, una milicia opositora perteneciente a la Alianza de los Hermanos informó que el ejército disparó contra un convoy de ayuda de nueve vehículos de la Cruz Roja China el martes por la noche en la parte norte del estado de Shan cerca del pueblo de Ohn Ma Tee.

El Ejército de Liberación Nacional Ta’ang declaró que la Cruz Roja China estaba llevando suministros a Mandalay y había informado su ruta al ejército.

Pero el general de división Zaw Min Tun, portavoz del régimen militar, indicó que el convoy no había notificado a las autoridades de su ruta con anticipación, informó MRTV. Sin mencionar a la Cruz Roja, señaló que las fuerzas de seguridad habían disparado al aire para disuadir a un convoy que se negó a detenerse cerca del pueblo de Ohn Ma Tee, el sitio de recientes combates con el TNLA.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, no comentó sobre el ataque, pero sostuvo que “los suministros de ayuda proporcionados por la Sociedad de la Cruz Roja de China a Myanmar han llegado a Myanmar y están en camino a Mandalay”. Agregó que “el personal de rescate y los suministros están seguros”.

La vecina China es económicamente importante para Myanmar, y también uno de los mayores proveedores de armas del ejército, junto con Rusia.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja dijo que estaba investigando el asunto.

Más ayuda internacional se dirige a Myanmar

Los países han prometido millones en asistencia para ayudar a Myanmar y a las organizaciones de ayuda humanitaria con la monumental tarea que tienen por delante.

Australia dijo el miércoles que estaba proporcionando otros 4,5 millones de dólares, además de los 1,25 millones que ya había comprometido, y tenía un equipo de respuesta rápida en el terreno.

India ha enviado ayuda y dos barcos de la Marina con suministros, además de proporcionar unos 200 trabajadores de rescate. Varios otros países han enviado equipos, incluidos 270 personas de China, 212 de Rusia y 122 de los Emiratos Árabes Unidos.

Un equipo de tres personas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional llegó el martes para determinar la mejor manera de responder dado los recursos limitados de Estados Unidos debido a la reducción del presupuesto de ayuda exterior y el desmantelamiento de la agencia dictada por el gobierno de Donald Trump. Washington ha dicho que proporcionaría dos millones de dólares en asistencia de emergencia.

La magnitud de la devastación más allá de las principales ciudades aún no está clara

La mayoría de los detalles hasta ahora han venido de Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, que estaba cerca del epicentro del terremoto, y la capital Naipyidó a unos 270 kilómetros (165 millas) al norte de Mandalay.

Muchas áreas están sin electricidad, teléfono o conexiones celulares, y son difíciles de alcanzar por carretera, pero más informes están comenzando a llegar.

En el municipio de Singu, a unos 65 kilómetros (40 millas) al norte de Mandalay, 27 mineros de oro murieron en un derrumbe, informó la Voz Democrática de Birmania independiente.

En el área del lago Inle, al noreste de la capital, muchas personas murieron cuando las casas construidas sobre pilotes de madera en el agua colapsaron en el terremoto, informó el Global New Light of Myanmar sin proporcionar cifras específicas.

___

Contribuyeroin a esta nota los corresponsales Matthew Lee en Washington, Jamey Keaten en Ginebra y Jintamas Saksornchai.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.