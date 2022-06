"sigues haciendo historia": el príncipe carlos rinde homenaje a la reina isabel

(Actualiza con evento musical, citas del príncipe Carlos)

Por Michael Holden y Kate Holton

LONDRES, 4 jun (Reuters) - El príncipe Carlos rindió el sábado un emotivo homenaje personal a su madre, la reina Isabel, durante las celebraciones de su Jubileo de Platino, elogiando a la monarca por unir a la nación y seguir haciendo historia durante sus 70 años de reinado.

Carlos habló en un concierto de música pop que se abrió con un sketch cómico de la monarca de 96 años tomando el té con el oso Paddington, que cerró con la melodía del himno "We Will Rock You" de Queen con golpecitos en una taza de té de porcelana.

El heredero al trono apareció hacia el final del concierto en el exterior del Palacio de Buckingham. Mientras se mostraban imágenes del reinado de Isabel en las paredes, Carlos, de 73 años, dijo que el Jubileo había dado al país la oportunidad de dar las gracias.

"Su majestad, usted ha estado con nosotros en nuestros momentos difíciles. Y nos ha reunido para celebrar momentos de orgullo, alegría y felicidad", dijo Carlos a la multitud de 22.000 personas, con millones más viéndolo por televisión.

"Nos ha conocido y ha hablado con nosotros. Has reído y llorado con nosotros y, lo más importante, has estado ahí para nosotros, durante estos 70 años. Prometiste servir toda vuestra vida y sigues cumpliendo. Por eso estamos aquí", añadió, refiriéndose a la reina como "mamá".

La propia Isabel no estuvo presente, ya que ha faltado a varios actos del Jubileo debido a "problemas de movilidad episódicos" que le han hecho cancelar compromisos recientemente.

El video de apertura con el personaje de ficción Paddington tuvo ecos de 2012, cuando la reina apareció con el espía de ficción más famoso de Reino Unido, James Bond, en un video para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres.

En el clip del sábado, le dijo a Paddington que siempre guardaba un sándwich de mermelada -el favorito del oso- en su bolso. La canción "We Will Rock You" de Queen fue la encargada de abrir el espectáculo, en el que también participaron el reparto de "Hamilton", Alicia Keys y Diana Ross.

Los cuatro días de celebraciones para conmemorar las siete décadas de la monarca como reina comenzaron el jueves con un desfile militar y un sobrevuelo de la Real Fuerza Aérea, y el viernes con un Servicio Nacional de Acción de Gracias.

Al dirigirse a la multitud en el espectáculo del sábado, Carlos elogió a su madre y reconoció a otro ausente: su padre, el príncipe Felipe, que murió el año pasado a los 99 años.

"Mi padre habría disfrutado del espectáculo y se habría unido a nosotros de todo corazón para celebrar todo lo que sigues haciendo por vuestro país y vuestra gente", dijo.

"Sigues haciendo historia".

Una monarca popular

Isabel ascendió al trono con 25 años en 1952, tras la muerte de su padre, Jorge VI, heredando el dominio de un Reino Unido que salía de los estragos de la Segunda Guerra Mundial y con Winston Churchill como primer ministro.

En total, durante su reinado ha habido 14 primeros ministros y 14 presidentes de Estados Unidos; el Muro de Berlín se levantó y cayó; Reino Unido entró y salió de la Unión Europea; y el propio imperio de su nación, antaño poderoso, se desintegró, sustituido por una Commonwealth de 54 naciones.

Isabel contribuyó a la creación de esta última y muchos consideran su éxito como su mayor logro.

Las encuestas sugieren que una amplia mayoría cree que la monarquía debe permanecer. Una reciente encuesta de Ipsos sitúa el apoyo a la reina en 9 de cada 10 encuestados. Pero Carlos es menos popular y el apoyo entre los jóvenes está disminuyendo

Los partidarios ven a la reina como una fuente de poder blando en el mundo y un factor estabilizador: un puente entre el pasado y el presente de la nación

Mientras Carlos rendía su homenaje, se proyectaron en las paredes del palacio proyecciones de la reina que él mismo había seleccionado.

Entre ellas, un paseo en carruaje con el expresidente sudafricano Nelson Mandela durante su visita de Estado de 1996 y su famoso apretón de manos de 2012 con el excomandante de la guerrilla del IRA Martin McGuinness, que más tarde se convirtió en el viceprimer ministro de Irlanda del Norte.

El domingo será el último día de las celebraciones, cuando el cantante Ed Sheeran se unirá a unos 10.000 artistas y a las fuerzas armadas en un desfile que trazará un recorrido similar al que realizó la reina en su coronación.

(Reporte de Michael Holden; Editado en Español por Ricardo Figueroa)