Silencio, miedo y cifras en disputa tras el derrumbe fatal de una mina en el Congo

DAKAR, Senegal (AP) — Un deslave que colapsó varios túneles en una importante mina de coltán en el este de la República Democrática del Congo habría dejado al menos 200 muertos en el yacimiento, controlado por rebeldes.

Sin embargo, rebeldes y portavoces del gobierno intercambiaron acusaciones sobre la responsabilidad y discreparon sobre el número de fallecidos, mientras analistas señalan que los derrumbes son los más mortíferos en años.

Un hecho similar en enero dejó más de 200 muertos en una zona que ya enfrenta una crisis humanitaria y un conflicto interno.

El grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, capturó la localidad de Rubaya en mayo de 2024 y asumió el control de sus minas.

Esto es lo que hay que saber sobre el derrumbe:

Así ocurrió la tragedia

Varios túneles excavados a mano se derrumbaron el martes y mataron al menos a 200 mineros artesanales, según el Ministerio de Minas.

La mina, ubicada a unos 40 kilómetros (25 millas) al oeste de la capital regional, Goma, emplea a miles de mineros que trabajan en gran medida a mano. Los mineros excavan túneles largos, a menudo paralelos entre sí, con un soporte limitado y sin una ruta de evacuación segura en caso de derrumbe.

Los detalles sobre el derrumbe son escasos debido a lo remoto de la mina y a la presión que ejercen los rebeldes y los propietarios sobre los mineros para que guarden silencio después.

Ibrahim Taluseke, un minero de Rubaya, contó a The Associated Press que, como los dueños de la mina deben pagar 300 dólares a las familias de las víctimas, existe un incentivo para ocultar la cifra real de muertos.

“Imagínese que usted da un número alto: estos dueños incluso podrían eliminarlo a usted. Porque a menudo hasta esconden los cuerpos de las víctimas para evitar la indemnización”, afirmó Taluseke.

Otros mineros dieron cifras variables.

Las minas de Rubaya siguen derrumbándose

Debido a la dificultad para acceder a Rubaya, los analistas discrepan sobre la causa de los derrumbes consecutivos.

Christian-Géraud Neema, investigador no residente del Programa Carnegie África, atribuyó el colpso a las fuertes lluvias y subrayó la necesidad de mostrarse escéptico ante los relatos oficiales.

“Es normal que Kinsasa exagere las cifras”, manifestó, y añadió que los derrumbes son comunes y que sería un error intentar establecer una relación causal entre ambos derrumbes y el control rebelde de las minas. “No deberíamos sorprendernos; deberíamos esperar otro derrumbe dentro de tres semanas o en un mes”, sostuvo Neema.

Guillaume de Brier, investigador del International Peace Information Service (IPIS), señaló que, si bien los derrumbes recientes están entre los más mortíferos de los últimos años, parte del problema proviene del control del M23 sobre las minas.

“Por culpa del M23, ya no hay protecciones de la sociedad civil ni servicios del Estado”, indicó de Brier. En medio de un conflicto en curso, no hay regulación, lo que ha incrementado el número de mineros, explicó de Brier, y agregó que muchas personas han perdido sus empleos y no pueden encontrar trabajo fuera del sector de la minería artesanal.

Extracción de un componente clave

Las minas producen coltán —abreviatura de columbita-tantalita—, un mineral del que se extraen los metales tantalio y niobio.

Ambos son considerados materias primas críticas por Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón. El tantalio se utiliza en teléfonos móviles, computadoras y electrónica automotriz, así como en motores de aeronaves, componentes de misiles y sistemas GPS. El niobio se utiliza en oleoductos, cohetes y motores a reacción.

Según un informe de la ONU, desde que tomó Rubaya, el M23 ha impuesto impuestos al comercio y al transporte mensuales de 118 toneladas de coltán, lo que genera al menos 800.000 dólares al mes. Luego, el coltán se exporta a Ruanda, señalaron expertos de la ONU. Pero incluso antes de que el M23 tomara el control de la mina, los analistas indicaron que el mineral se vendía a Ruanda; la única diferencia era que se hacía a través de intermediarios congoleños.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.