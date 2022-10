Silencio radial crece en venezuela a medida que el gobierno cierra decenas de estaciones

Por Vivian Sequera

CARACAS, 26 oct (Reuters) - Funcionarios del regulador de telecomunicaciones de Venezuela ingresaron en julio a la estaci√≥n de radio Moda 105.1 FM, en el estado noroccidental de Cojedes, acompa√Īados por miembros de la guardia nacional y exigiendo ver todas sus licencias.

Horas despu√©s la emisora dej√≥ de transmitir, convirtiendo a Moda en una de al menos 50 estaciones en el interior de Venezuela que han sido cerradas en lo que va del a√Īo por el regulador Conatel porque dice que carecen de licencias v√°lidas.

Los cierres acelerados son un nuevo paso en los esfuerzos del gobierno del presidente Nicolás Maduro para controlar la información y dar hegemonía a los medios estatales sobre las comunicaciones, dijeron gremios de periodistas y organizaciones no gubernamentales, continuando una política iniciada por su antecesor Hugo Chávez.

"Empezaron a pedir papeles y papeles, ese mismo d√≠a cerraron la radio. Incluso fueron al cerro donde est√° el transmisor y se lo llevaron", dijo a Reuters Alexander Olvera, de 43 a√Īos, quien era periodista en la radio Moda.

Ni Conatel ni el Ministerio de Comunicación e Información respondieron a las solicitudes de comentarios.

Muchas estaciones operan sin las licencias requeridas por Conatel, a pesar de solicitarlas, dijeron los periodistas.

La comerciante de una tienda Mar√≠a Jim√©nez, de 42 a√Īos, escuchaba Moda todos los d√≠as y lament√≥ su p√©rdida. Pocos medios cubren las noticias locales y la estaci√≥n fue su mejor oportunidad para mantenerse informada, dijo.

"Pareciera que quieren centralizar lo que nos informen. Yo no participo de la pol√≠tica, no me gusta, pero esto es un atropello", se√Īal√≥.

S√≥lo en octubre se han cerrado m√°s de 15 estaciones, casi el doble de las nueve cerradas en todo el a√Īo pasado, dijo Carlos Correa, director de la ONG de libertad de expresi√≥n Espacio P√ļblico.

"Se van cerrando esas ventanitas donde la gente puede debatir", dijo Correa. Ya "no hay espacios para lo que serían (...) medios de oposición, opinión, crítica de gestión de alcaldes y gobernaciones", por ejemplo, agregó.

Pocos periódicos

Los medios venezolanos independientes han luchado durante a√Īos. De los m√°s de 100 peri√≥dicos que exist√≠an en el 2000, s√≥lo quedan 12, seg√ļn Espacio P√ļblico.

Grandes diarios como El Nacional y El Universal, entre otros, no podían imprimir por falta de papel importado, han sido comprados por aliados del gobierno o han cerrado. Las estaciones de televisión en gran medida también siguen la línea del gobierno.

De los 930 medios de comunicaci√≥n que a√ļn funcionan, un 70% son estaciones de radio, seg√ļn Espacio P√ļblico. La radio es barata de transmitir y no requiere internet, en un pa√≠s que sufre apagones regulares.

Solo 74 estaciones de radio ahora transmiten informaci√≥n y noticias, y las otras se enfocan en m√ļsica y programas de variedades, seg√ļn Espacio P√ļblico.

"Vas dej√°ndole al gobierno las manos abiertas para que sean ellos los due√Īos de la transmisi√≥n, de las emisiones, o sea una concentraci√≥n del poder comunicacional en manos del gobierno", dijo Tinedo Gu√≠a, presidente del gremio Colegio Nacional de Periodistas, que cuenta con m√°s de 26.000 afiliados.

Ni el gremio ni Espacio P√ļblico tienen cifras de cu√°ntos periodistas se han ido como parte de la ola migratoria de Venezuela de unos 7 millones de personas, ni cu√°ntos reporteros han perdido su trabajo por el cierre de radios.

Pedro M√°rquez, de 41 a√Īos, se mud√≥ a Wisconsin despu√©s de que su estaci√≥n en el estado occidental de Zulia, Selecta 102.7, dejara de transmitir en febrero de 2020. "Yo me vine a Estados Unidos a hacer otra vida (...) yo solo ten√≠a la radio", agreg√≥.

Conatel cerró la estación poco después de transmitir una entrevista con dos líderes de la oposición, dijo Márquez, y agregó que partidarios del oficalismo rompieron las ventanas de la estación.

"La raz√≥n que dio Conatel para cerrar fue la explotaci√≥n de la frecuencia", a√Īadi√≥.

Una ley de telecomunicaciones de 2001 requería que todas las emisoras de radio y televisión solicitaran nuevas licencias a Conatel. Muchas estaciones hicieron los pedidos pero no han recibido respuesta, lo que significa que no tienen más remedio que operar sin una, dicen los periodistas.

"La inmensa mayoría de los medios de comunicación introdujeron la documentación y solamente a algunos se les transformó el título de la vieja licencia a la nueva", dijo Jaime Nestares, director de la emisora Radio Caracas Radio, que desde su cierre en abril del 2019 transmite su emisión diaria por YouTube.

"La mayoría de las radios FM y AM estaban o bien sin el título transformado o sencillamente con el título vencido", dijo Nestares, quien remarcó que la falta de licencias "es una espada de Damocles". En cualquier momento puede "venir el gobierno y decirte 'no te renové estas fuera del aire, apaga y vámonos'", remarcó. (Reporte de Vivian Sequera en Caracas, Tibisay Romero en Valencia y Mariela Nava en Maracaibo.)

Reuters