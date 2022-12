Silent Seeds y Sherbinskis anuncian una colaboración exclusiva

París & ámsterdam--(business wire)--dic. 14, 2022--

El banco de semillas Silent Seeds y el famoso cultivador Mario Guzmán, fundador de Sherbinskis, se enorgullecen de anunciar su colaboración en una gama de cinco variedades exóticas estadounidenses únicas.

Tras una primera colaboración de gran éxito con el rapero Booba y la creación de su propia variedad de semillas (B-45), los equipos de Silent Seeds se enorgullecen de embarcarse en una nueva e importante asociación estratégica con Mario Guzmán, uno de los mejores cultivadores de su generación.

Creador de la marca C, su trabajo es reconocido y apreciado en todo el mundo. Es especialmente conocido por desarrollar dos de las variedades más icónicas del mundo del cannabis: Gelato y el linaje Gelato de Bacio, Acaiberry, Mochi y Gello, y la famosa Sunset Sherbert.

La colaboración entre Silent Seeds y Sherbinskis ofrecerá una gama de cinco variedades exóticas estadounidenses únicas, de las cuales 3 son feminizadas ( Polar Gelato, Pink Sunset y Acai Jelly ) y 2 son autoflorecientes ( Polar Gelato Auto y Pink Sunset Auto ). Están disponibles en www.silent-seeds.com.

Fuertemente inspirada en el espíritu estadounidense y las tradiciones californianas, esta colección marca el inicio de una alianza de conocimientos de categoría mundial con el deseo de alcanzar la excelencia genética.

"Estamos muy satisfechos de esta asociación con Mario Guzmán, que confirma el regreso de Silent Seeds como líder en el sector. Es fruto del trabajo realizado por todos los equipos, con más de 20 años de experiencia, y a nuestro plan de acción estratégico desde la adquisición del patrimonio genético histórico de Dinafem". - Alexandre-Henri Lacarré, CEO de Silent Seeds

A través de esta colaboración, SILENT SEEDS confirma también sus ambiciones al otro lado del Atlántico con el lanzamiento de un proyecto de desarrollo previsto para finales de 2023.

Los equipos de SILENT SEEDS & SHERBINSKIS estarán encantados de recibirle en la próxima edición de Spannabis del 10 al 12 de marzo de 2023, la feria europea de referencia del cannabis. Stand 129, pabellón 1. Durante dos días, Mario Guzmán compartirá con los asistentes su visión y experiencia tanto con intervenciones en el congreso como en reuniones.

