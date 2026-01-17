Silver admite negociaciones con el PSG para la futura NBA Europa

El comisionado de la NBA, Adam Silver, reveló negociaciones con el París Saint-Germain con el fin de que el club francés se incorpore a la futura liga europea que diseña el campeonato norteamericano de básquetbol.

El vigente campeón de la Liga de Campeones europea es el último gigante del fútbol en mostrar interés por la propuesta de la NBA Europa, el nuevo campeonato de básquet que proyecta el rector de la liga estadounidense, en asociación con la FIBA, a partir de 2027.

Silver se ha estado reuniendo con posibles inversores en la liga durante un viaje a Londres y Berlín esta semana y confirmó conversaciones con el Real Madrid antes del partido organizado en Berlín entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies el pasado jueves.

Ambos equipos volverán a enfrentarse este domingo en Londres, donde Silver avanzó que el PSG también está interesado en el proyecto, pese a que actualmente no tiene ningún vínculo con este deporte.

“Es uno de los clubes con los que hemos mantenido conversaciones. Les tenemos un enorme respeto por sus capacidades operativas”, declaró este sábado Silver a un grupo de periodistas en la capital británica.

“Tienen el conocimiento para gestionar un club de baloncesto del más alto nivel, si les interesa" el proyecto, añadió.

La NBA propone un campeonato en Europa con 16 equipos, de los que 10 o 12 tendrían participación fija y el resto de plazas serían por méritos deportivos.

Por ahora no se han anunciado los clubes que formarán parte de este campeonato que competirá directamente con la Euroliga, pero Silver aseguró que el torneo estará compuesto por "equipos europeos existentes y nuevos equipos" en mercados emergentes, pero con poca tradición en el baloncesto como Reino Unido y Alemania.

Francia es otro de los mercados interesantes para la NBA por ser una de las principales canteras del básquet europeo, como lo demuestra el gran número de jugadores galos que participan actualmente en la NBA, entre ellos el pívot de San Antonio Victor Wembanyama, una de las grandes estrellas del campeonato.

“París es un mercado en el que absolutamente queremos estar. Una de las cosas más interesantes del PSG es su capacidad para construir marca, cultura y comunidad”, remarcó el director de operaciones de la NBA, Mark Tatum.

El PSG es propiedad de Qatar Sports Investments, una filial del fondo soberano catarí.

Actualmente, la NBA solo permite que los fondos soberanos posean hasta un 20% de cualquiera de los 30 equipos que forman la liga, pero Silver admitió que se podría flexibilizar esa restricción: "Estamos abiertos a distintos tipos de inversores, como inversores principales, que actualmente no están permitidos en la NBA".