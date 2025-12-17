Silver: NBA toma en serio el escándalo de apuestas y contemplaría relajar medidas sobre Heat

LAS VEGAS (AP) — El comisionado Adam Silver consideró fundamental que la NBA sea percibida como una organización con integridad, y añadió que los escándalos de apuestas que llevaron a los arrestos del base de Miami Terry Rozier, el entrenador de Portland Chauncey Billups y otras personas relacionadas con el deporte se están tomando con la máxima seriedad.

Los comentarios emitidos el martes por Silver en una conferencia de prensa poco antes del inicio de la final de la Copa NBA fueron sus primeros desde que Rozier, Billups y otras personas fueron detenidos en octubre. El comisionado habló en Las Vegas, un centro de apuestas que la liga ha utilizado para eventos importantes como la final de la Copa y la Liga de Verano durante algún tiempo.

“Creo que a los aficionados les importa mucho esto", expresó Silver. “Es difícil hacer juicios, ya sea anecdóticamente sobre lo que dicen algunos aficionados o lo que incluso está en las redes sociales. A los aficionados definitivamente les importa. Y hablo en serio cuando digo que, si este deporte no se percibe como honesto y la competencia no se considera de alto nivel e integridad, con el tiempo perderemos nuestra base de aficionados. No tengo ninguna duda al respecto. Y por eso, lo tomo increíblemente en serio”.

La NBA no está segura de cuánto tiempo tardarán las investigaciones y los procesos legales relacionados con los cargos de apuestas que enfrentan Rozier, Billups —miembro del Salón de la Fama del Baloncesto— y otros, dijo Silver.

Pero la liga considerará la posibilidad de ofrecer a Miami algún tipo de “alivio satisfactorio” porque Rozier actualmente no puede jugar, añadió Silver, aunque no llegó a decir que tal medida sería posible.

“Ésta es una situación sin precedentes”, manifestó Silver.

Es un problema de múltiples aristas para la liga y el Heat, dado que el salario de US$26,6 millones de Rozier ocupa alrededor del 17% del espacio del equipo en materias de tope salarial. El Heat aún le debe a Charlotte una selección de primera ronda en 2027 o 2028 para cumplir con los términos del intercambio que llevó a Rozier a Miami.

No está claro quién sabía que Rozier estaba bajo investigación federal cuando el Heat pactó el canje con los Hornets.

A principios de este mes, Rozier se declaró inocente de los cargos de complot para cometer fraude electrónico y lavado de dinero derivados de acusaciones de que ayudó a algunos amigos a ganar apuestas que giraban en torno a su rendimiento estadístico en un partido jugado en marzo de 2023, cuando estaba con Charlotte.

Rozier está libre bajo una fianza de US$3 millones, no se espera que regrese a la corte sino hasta marzo, y permanece bajo licencia sin sueldo en el Heat.

Billups también se declaró inocente el mes pasado de cargos relacionados con un esquema separado para arreglar partidas de póker de alto riesgo respaldadas por la mafia. Rozier, Billups y el exbase de la NBA Damon Jones estaban entre más de 30 personas, incluidas varias figuras de la mafia, arrestadas en octubre como parte de una amplia operación federal contra operaciones de apuestas ilegales vinculadas a deportes profesionales.

