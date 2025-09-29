LA NACION

Silvia Venturini Fendi deja la dirección creativa de la marca Fendi de LVMH

PARÍS, 29 sep (Reuters) - Silvia Venturini Fendi dejará la marca Fendi de LVMH y se convertirá en presidenta honoraria de la casa de moda, informó el lunes el grupo de lujo francés.

El grupo dijo que la nueva dirección creativa de la marca se anunciará "a su debido tiempo".

La salida de la dirección creativa de un representante de la tercera generación de la familia Fendi en la marca se produce en un momento en que las casas de moda de alta gama de todo el sector se someten a una renovación creativa destinada a reactivar las ventas en medio de una prolongada caída del lujo. (Reporte de Mimosa Spencer, edición de Tomasz Janowski)

