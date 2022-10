Simeone: "Con más contundencia y con más temple podríamos habernos llevado los tres puntos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó la falta de "contundencia" de su equipo en la segunda mitad del encuentro de este martes frente al Rayo Vallecano, acusando la falta de "tranquilidad" de sus jugadores para no llevarse los tres puntos.

"El Rayo no había generado situaciones de gol y se encontró con el 'penal', se lleva un punto trabajado, pero nosotros con más contundencia, con más temple y con más tranquilidad en esa parte tan importante del campo podríamos habernos llevado los tres puntos", señaló el técnico rojiblanco en rueda de prensa tras el partido.

En este sentido, el 'Cholo' insistió en la necesidad de "trabajar" esa contundencia que les ha faltado en el último tramo de partido con la que quiere dar "seguridad" y "confianza" a su equipo. "La contundencia hay que trabajarla porque es una herramienta determinante en el fútbol", indicó.

Del mismo modo, preguntado sobre un mejor balance de victorias fuera de casa que como local, el argentino incidió en la misma idea. "Alguna explicación habrá, no estamos siendo lo suficientemente contundentes ni mostramos nuestro mejor juego de local", subrayó.

Sobre el penalti pitado al final del encuentro que supuso el empate del Rayo Vallecano en el marcador, Simeone no quiso entrar en polémicas y no valoró la decisión arbitral. "No la he visto todavía pero está claro que si el VAR determina que es 'penal' es porque habrán visto mano, lo han interpretado de esa manera y bueno, es una pena que se nos escapara el partido así", zanjó.

Tras destacar la buena primera parte de su equipo, el argentino alabó el esfuerzo de los suyos en una semana cargada de partidos. "El equipo venía de un esfuerzo tremendo y hasta el minuto 60 estuvo bastante bien, pero al final del partido no pudimos quedarnos con esta victoria" afirmó.

