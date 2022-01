Simeone: "Creo en el equipo, no tengo dudas de que va a responder bien"

El entrenador del Atl茅tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, asegur贸 que "no tiene dudas" de que su equipo "va a responder bien" en la "final" que supone el encuentro de octavos de Copa del Rey ante la Real Sociedad, apelando a la "rebeld铆a, fortaleza, continuidad y equilibrio" que los rojiblancos mostraron la temporada pasada.

"Siempre tuvimos responsabilidad m谩s que presi贸n. El a帽o pasado, en marzo, todos pensaban que no 铆bamos a salir campeones, y el equipo tuvo la rebeld铆a, la fortaleza, la continuidad y el equilibrio para sostener el momento de dificultad. Nos encontr谩bamos en ese espacio en el que no salir campe贸n era un fracaso y se sali贸 campe贸n. Creo en el equipo, no tengo dudas de que van a responder bien", zanj贸 Simeone este martes en la rueda de prensa previa al partido ante los vascos.

El t茅cnico argentino dejo claro que desde que comenz贸 su etapa en el banquillo del Atleti afronta cada partido "como una final", intentando "generar ese est铆mulo" en la plantilla. "Al equipo no le puedo reclamar otra cosa de la que hacen. Cuando el resultado es malo, siempre se ve lo negativo y cuando es bueno se ve mejor lo positivo, no le puedo reclamar otra cosa al equipo. El equipo responde bien, trabaja, hay esperar que el equipo aparezca, porque aparecer谩 seguro y esperemos que sea ma帽ana", dese贸.

Simeone no aclar贸 si Luis Su谩rez ser谩 titular o suplente en Copa, dejando claro que cualquier diferencia con el uruguayo ya se trat贸 con el propio jugador hace meses. "Hablamos hace dos meses atr谩s de lo que pienso de 茅l y lo importante que es para nosotros. No hay mucho m谩s que hablar, 茅l ya lo sabe", apunt贸.

Preguntado sobre la capacidad de reacci贸n del equipo en los 煤ltimos encuentros, cuando va por detr谩s en el marcador, el argentino argument贸 que tuvieron "poco margen" para darle la vuelta al marcador.

Finalmente, Simeone aludi贸 a unas declaraciones del t茅cnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sobre la "poca" implicaci贸n de sus futbolistas en el inicio de la temporada, por lo que el argentino pidi贸 que sus futbolistas se impliquen con las "caracter铆sticas" que pide cada encuentro.