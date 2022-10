Simeone desmiente rumores de que está a punto de irse del atlético de madrid

11 oct (Reuters) - El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, desestimó los reportes sobre su salida, antes del decisivo partido de la Liga de Campeones del miércoles ante Brujas tras dos derrotas consecutivas en la competencia.

El equipo "colchonero" marcha último en el Grupo B con tres puntos y a seis de Brujas, que lidera la zona. Otra derrota agudizaría la presión que empieza a crecer entre la afición y los medios locales sobre una posible salida del técnico argentino tras una década al frente del equipo.

"Yo no me estoy yendo, yo estoy", dijo Simeone en una conferencia de prensa en Madrid el martes. "Pienso con la misma seguridad de siempre. Ayer me preguntaron si me imaginaba en otro lugar y mi respuesta fue que no, absolutamente".

Las preguntas sobre el futuro de Simeone en el Atlético se han intensificado en los últimos meses tras una decepcionante eliminación en la Liga de Campeones la temporada pasada, cuando cayó ante Manchester City en cuartos de final, con lo que sumó su cuarta temporada seguida sin meterse entre los cuatro mejores de Europa.

Su uso del delantero estrella Joao Félix, o su ausencia, han provocado críticas y el entrenador asumió toda la responsabilidad. "Todo lo malo que lo haga Joao es que yo lo hago peor, que no le doy lo que necesita para dar todo lo que tiene", señaló el "Cholo".

"Joao es importante para el club y el equipo. En este periodo no se ha encontrado con lo más importante para él, el gol, y eso le produce frustración".

Empatado a tres puntos con Porto y Bayer Leverkusen, Simeone dijo que no cree que el encuentro del miércoles contra el Brujas "sea como una final", un partido que el Atlético no puede permitirse perder.

"Sabemos la importancia de este partido. Necesitamos hacerlo bien, para eso necesitamos dar lo máximo y necesitamos a la gente ya que son una parte importantísima de este club, de este equipo. La fuerza de fuera nos hace sacar más de lo que tenemos", destacó. (Reporte de Fernando Kallas. Editado en español por Javier Leira)

