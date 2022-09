Simeone: "Después de tantos años en el club, tengo todo bastante claro"

Sobre el asunto Griezmann, después de que Cerezo asegurara que él no se mete en tema de alineaciones: "Donde manda patrón no manda marinero"

MADRID, 9 Sep. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, apuntó, preguntado por un exceso de crispación en la afición rojiblanca, que tiene "todo bastante claro", después de "tantos años en el club", al mismo tiempo que afirmó que el equipo "necesita energía, vitalidad y tratar darle a la gente lo que la gente quiere ver".

"Tengo muy claro todo, no hace falta que me cuenten nada. Tenemos que hacer que la gente se entretenga y se enganche con el equipo. Después de tantos años en el club, tengo todo bastante claro", indicó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga Santander de este sábado (21.00 horas) ante el Celta.

La mayoría de preguntas durante la comparecencia del argentina giraron en torno a Antoine Griezmann y su contrato, donde se habría pactado que el club rojiblanco tendría que pagar una cifra si el delantero juega un determinado número de partidos, jugando un mínimo e 45 minutos. Hasta ahora, el francés ha sido supente en todos los encuentros, jugando como máximo 30 minutos.

Sin embargo, Simeone no le da demasiada importancia a los minutos que tiene que usar al francés por temas contractuales. "Sí podemos ver las realidades. En 30 minutos lo está haciendo muy bien, no sabemos en 60, y ahora voy por las realidades", señaló sonriente este miércoles tras el encuentro ante el Oporto. Por ello, este viernes no quiso repetirse.

"Soy bastante claro día a día. Vengo hablando lo mismo y no voy a repetir más lo que vengo explicando con mucha claridad", aseveró a los medios. No obstante, no quiso contradecir al presidente, Enrique Cerezo, quien negó que interfiriera en la confección de las alineaciones hace unos días. "Si el presidente lo dice... Donde manda capitán no manda marinero", bromeó el 'Cholo'.

Ante la insistencia de la prensa en este tema, Simeone viró en una de sus respuestas para analizar a su próximo rival liguero. "El Celta está trabajando muy bien, respondiendo muy bien en todos los partidos, juegan muy bien la pelota y su entrenador tiene las ideas muy claras, eso es lo único que nos ocupa y preocupa", zanjó el tema.

Finalmente, valoró la situación de Mario Hermoso, goleador ante el Oporto y con minutos en los dos últimos encuentros. "En la segunda temporada fuimos campeones con una grandísima influencia suya. Tuvo que esperar su oportunidad, pero está trabajando muy bien. Vamos a necesitar a todos, el equipo necesita energía, vitalidad y tratar de darle a la gente lo que la gente quiere ver", concluyó.