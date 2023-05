Simeone duda de achacar el mal juego a un problema físico: "No interpreto qué quiere decir eso"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dudado este martes de que ciertos bajones de juego signifiquen un problema físico en su plantilla, sin saber "qué quiere decir eso" y mostrando recelo al ser cuestionado por las dificultades de sus pupilos para cerrar triunfos en recientes jornadas de LaLiga Santander.

"Cuando los equipos empiezan a no jugar bien y se le achaca al problema físico, no interpreto qué quiere decir eso. Porque si vos perdés la pelota, no es un problema físico, es un problema técnico. Está claro que, a mayor pérdida de pelota, tenés que correr mucho más. Y cualquier equipo puede sufrir", ha comentado el 'Cholo' Simeone en la víspera de que el Atlético se enfrente al Cádiz CF en la 33ª jornada.

"Nos hemos enfrentado a equipos, tanto Mallorca como Almería o Valladolid, que tienen mucho en juego y que obviamente compitieron de la mejor manera en los partidos que nos tocó jugar. Y no me sorprende nada lo que pasó. Nosotros ya imaginábamos en cada uno de los partidos que podíamos pasar por estos momentos [de bajón]", ha añadido al respecto.

Además, Simeone ha esquivado la polémica por los horarios de LaLiga en las últimas semanas. "No podemos opinar mucho porque obviamente no somos los que terminamos definiendo estas situaciones. Está claro que para la gente, sobre todo, es más complejo porque al siguiente día es laboral y la gente se tiene que levantar temprano", ha señalado.

"Y en cuanto a los futbolistas, trataremos de descansar lo máximo que podamos, ya sea el Cádiz o nosotros, que jugamos el domingo y evidentemente teníamos tres días los dos para recuperar", ha agregado el entrenador colchonero en rueda de prensa.

Respecto al lesionado Jan Oblak, el 'Cholo' ha indicado que el portero esloveno aún "está en su fase de recuperación". "Esperemos que después del parón tengamos alguna noticia positiva. Lo esperamos con ansia porque es determinante para el equipo, más allá de que Ivo [Grbic] viene de dos partidos buenos en lo que le tocó jugar", ha matizado.

Sobre la enorme influencia de Antoine Griezmann en cada jugada ofensiva del Atlético, Simeone ha vuelto a ser tajante con sus elogios: "Sigo confirmando que es uno de los mejores futbolistas que ha pasado por la historia del Atlético de Madrid, seguro".

"No lo valoro en cuanto a LaLiga porque hay muchos futbolistas que están haciendo una gran temporada. Pero no tengo ninguna duda de que en la historia del Atlético de Madrid es uno de los mejores que ha pasado por aquí", ha opinado el técnico argentino, que tiene en Griezmann a su principal referente de ataque jornada tras jornada.

"Tengo ganas de que mañana podamos seguir en la línea en la cual estamos, seguir mejorando como equipo. Todavía quedan bastantes jornadas para terminar esta Liga. Al final, se hacen después los números y se habla de cómo fue la temporada. No empezamos bien, mejoramos a partir del post-Mundial y ahora tenemos que pensar en partido a partido, terminar la temporada de la mejor manera", ha argumentado el 'Cholo'.

Por otra parte, de manera muy escueta, Simeone ha respondido que "no" le escuece no haber luchado por títulos este curso. Mientras, ha vuelto a alabar su línea de arietes tras la goleada en Valladolid. "Eso habla de la competitividad que tenemos dentro de la plantilla. Ya Morata está en los 12 goles, ya Griezmann está en los 11, Correa si no me equivoco creo que anda por los seis o los siete, Memphis con poco tiempo con nosotros y su lesión ya está en los cinco", ha enumerado.

"Son futbolistas importantes, necesitamos la mejor versión de cada uno porque los grandes equipos necesitan de grandes delanteros. Todos los equipos que poseen esa característica y esa contundencia para terminar cerrando los partidos o abriéndolos, obviamente que tienen muchas más posibilidades de llegar al objetivo que todos quieren", ha sentenciado el 'Cholo' su comparecencia ante los medios.

Europa Press