Simeone: "El entrenador suele acertar, pero hoy falló"

El entrenador del Atl茅tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, fue cr铆tico con sus decisiones en el final del partido ante el Valencia tras empatar (3-3) en los 煤ltimos minutos y remarc贸 que "los errores se pagan en el f煤tbol" cuando "no aprendes".

"Quiero felicitar a mis futbolistas por un partido extraordinario despu茅s de un gran esfuerzo con diez jugadores en Liverpool, jugamos con criterio, con orden, con grandes goles y muchas veces el entrenador suele acertar, pero hoy fall贸. El fallo del entrenador son la consecuencia de los 煤ltimos cinco minutos", dijo el t茅cnico argentino.

Preguntado por si los goles fueron fallos de concentraci贸n, Simeone prefiri贸 no se帽alar a ning煤n jugador. "Lo que tengo que decir lo dir茅 en el vestuario, es duro los dos puntos que se pierden pero no me puedo quedar con esos cinco minutos finales", apunt贸.

"Me quedo con el esfuerzo de Liverpool y el gran juego del equipo. Los errores se pagan. Cuando uno no aprende de los errores, paga", manifest贸 el preparador colchonero.

"No individualizar铆a en ning煤n futbolista el empate, si hay alguien a individualizar es el entrenador", sentenci贸 el t茅cnico argentino en una breve rueda de prensa, donde tambi茅n destac贸 "el empuje de la afici贸n del Valencia" en los momentos decisivos del partido.