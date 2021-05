Simeone: "El sufrimiento que hemos pasado ha sido innecesario"

El entrenador del Atl茅tico de Madrid, Diego Pablo Simeone, asegur贸 que el sufrimiento que pasaron al final del partido ante la Real Sociedad (2-1) fue "innecesario" por "todas las ocasiones" de la primera parte y destac贸 que fue "emocionante" escuchar a los aficionados en las afueras del Wanda Metropolitano en su camino por conquistar la Liga.

"El primero tiempo fue muy, muy bueno, jugamos con intensidad y velocidad aunque no pudimos concretar varias jugadas importantes pero aun as铆 nos fuimos 2-0 al descanso. Lo m谩s importante es c贸mo terminan los partidos y estoy seguro que la gente siempre quiere ver lo mejor de cada uno de nosotros pero no est谩 f谩cil esta temporada", dijo a Movistar.

"Hay mucho esfuerzo, es un a帽o muy duro y est谩 siendo dif铆cil para todos los equipos. Nosotros no hemos sido una excepci贸n en este sentido", a帽adi贸 el preparador argentino, que lament贸 ese tramo final ante los 'txuri urdines'.

"El sufrimiento que hemos pasado ha sido innecesario, seguramete porque al haber tenido tantas situaciones de gol -y no meterlas- me vino a la mente el partido del Levante que al final terminamos perdiendo. Ese 2-0 con 2-1 te agarra el v茅rtigo y ya no hab铆a salida en ataque buena y eso empeor贸 el final del partido", admiti贸 el argentino.

Preguntado si el triunfo es casi definitivo para el t铆tulo, el 'Cholo' volvi贸 a recurrir a su habitual "partido a partido". "Nosotros tenemos que recuperarnos para el domingo, ser谩 duro, todos estamos en la misma din谩mica pero el cansancio est谩 y el ansia existe. A pensar en el partido a partido que es lo que nos importa. En lo otro no podemos hacer nada", espet贸.

En otras cuestiones, Simeone felicit贸 a Koke por sus 500 partidos como rojiblanco y record贸 sus inicios. "Me llena de orgullo, es uno de los chicos que cuando llegamos estaba por irse al M谩laga y lo vi en un video y le dije que no ten铆a razones para creerme pero que iba a ser un jugador improtante para el equipo. Estaba con Diego Ribas, Arda Turan... pero se fueron y 茅l empez贸 a ocupar ese lugar que hoy tiene. Es una referencia de nuestro juego y es important铆simo. Es capit谩n", apunt贸.

Adem谩s, el t茅cnico rojiblanco se emocion贸 con el apoyo de los seguidores desde fuera del estadio. "Emocionante el p煤blico, cuando empez贸 el partido y la gente empez贸 a gritar... lo necesitamos. S茅 que es dif铆cil para las Comunidades, el Gobierno pero el f煤tbol necesita un poco de gente", finaliz贸.

