Simeone: "El triunfo sirve para corregir, pero está claro que el partido fue malo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que el partido de su equipo de este miércoles ante el Oporto fue "malo" pese a lograr el triunfo gracias a un gol en el minuto 101 de un Antoine Griezmann que está demostrando su "jerarquía" pese a no poder jugar demasiado tiempo.

"El triunfo sirve para corregir, pero está claro que el partido fue malo. No jugamos un buen partido, no hubo situaciones de gol para ambos equipos, una para ellos en el segundo tiempo, pero desde el juego hubo muy poco", confesó Simeone en rueda de prensa tras el partido.

El argentino reconoció que su rival fue "mejor" en algunos momentos, en el que les superó "en la presión" y en "quién robaba mejor". "No nos dejaron por su intensidad y no nos permitieron jugar, no tuvimos capacidad para superar su presión intensa", recalcó.

"Luego vino el gol de medio suerte de Hermoso, parecía que el partido estaba encaminado con uno más y había que tener tranquilidad y no la tuvimos. Perdimos una pelota simple y vino el penalti que casi ataja Oblak y terminamos con un gol importante, que nos pone contentos porque hace mucho que no hacemos uno a balón parado", añadió.

El autor de ese gol de la victoria fue un Antoine Griezmann, con el que tiene "un afecto importante" y que, pese a que su pasada temporada fue "algo irregular", tiene unos números "tremendos" en el club. "Esperemos que esté fuerte de la cabeza. En estos pasajes nos sirve como le estamos usando y el está demostrando en la calidad de minutos, la jerarquía se ve", advirtió.

En este sentido, no le da demasiada importancia a los minutos que tiene que usar al francés por temas contractuales. "Sí podemos ver las realidades. En 30 minutos lo está haciendo muy bien, no sabemos en 60, y ahora voy por las realidades", señaló sonriente.

"A Mario (Hermoso) le viene muy bien ese gol. Viene buscando mejorar, pero está compitiendo con Reinildo, que no le permite esas posibilidades que se está mereciendo", subrayó sobre el defensa, autor del 1-0. "Joao Felix está trabajando muy bien y está mucho más maduro, necesita hacer un gol. Hay que tener tranquilidad porque lo tiene todo y necesitamos que esté bien y que rinda en el tiempo que el equipo le necesite", añadió sobre el portugués.

Este fue cambiado por Ángel Correr y el público del Cívitas Metropolitano expresó su malestar. "Como me va a molestar o sorprender. Joao es un jugador muy importante, pero Correa también, salimos campeones con él de titular. Tengo muchos importantes, pero a veces juntar a todos dentro del mismo partido no es tan fácil y hay que buscar el equilibrio y lo que necesita el equipo. Correa hizo algo diferente, tuvo tranquilidad y se vieron cosas distintas", opinó el 'Cholo'.

Por último, Simeone, "más allá de ser su padre", aseguró estar "contento" por el gol de su hijo Giovanni en el Nápoles-Liverpool. "Ha trabajado muchísimos para llegar a la Champions que tiene marcada en el brazo desde pequeño", recalcó.